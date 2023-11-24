В России запустят платформу сервисов и услуг на базе ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО создадут международную платформу сервисов и услуг на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием облачных технологий. Стороны подписали соответствующее соглашение в рамках конференции AI Journey, сообщает ТАСС.

Новая платформа станет площадкой по развитию сервисов и алгоритмов машинного обучения в области ИИ и позволит масштабировать российские разработки на международные рынки. Кроме того, платформа сократит стоимость внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

В июле сообщалось, что в России разработают закон о регулировании искусственного интеллекта. В октябре стало известно, что правительство дополнительно выделило 1,2 млрд руб. на развитие ИИ в стране. Более 800 млн руб. из этой суммы пойдут на гранты малым предприятиям, занимающимся разработками на базе искусственного интеллекта.