Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Gooroo.works
Panda Ads

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.11.2023 в 15:48

В России запустят платформу сервисов и услуг на базе ИИ

Проект создадут РФПИ и ИТМО

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО создадут международную платформу сервисов и услуг на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием облачных технологий. Стороны подписали соответствующее соглашение в рамках конференции AI Journey, сообщает ТАСС.

Новая платформа станет площадкой по развитию сервисов и алгоритмов машинного обучения в области ИИ и позволит масштабировать российские разработки на международные рынки. Кроме того, платформа сократит стоимость внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

В июле сообщалось, что в России разработают закон о регулировании искусственного интеллекта. В октябре стало известно, что правительство дополнительно выделило 1,2 млрд руб. на развитие ИИ в стране. Более 800 млн руб. из этой суммы пойдут на гранты малым предприятиям, занимающимся разработками на базе искусственного интеллекта.

РФПИ Искусственный интеллект итмо
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.