Россияне предпочитают отечественные ноутбуки американским

За первые десять месяцев 2024 года в России было продано 2,58 млн ноутбуков на общую сумму 163,3 млрд руб., что на 6% больше прошлогоднего показателя в штуках и на 12% — в денежном выражении. Об этом со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции» сообщает «Коммерсантъ». При этом российские ноутбуки заняли 11,6% рынка, обогнав американские бренды. Совокупная доля устройств Apple, Dell, HP и других в штуках зафиксирована на уровне 10%.

Для сравнения: в 2022 году, согласно данным «Марвел-Дистрибуции», суммарная доля американских брендов была около 30%, российских — 4%. В 2023-м американские вендоры занимали 13%, российские — 7%.

В этом году значительный рост показали бренды Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю отечественного рынка (70−72%) занимают китайские и тайваньские марки, включая Asus, MSI и Lenovo.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2024-го было продано 290 тыс. отечественных ноутбуков на сумму 12,9 млрд руб. — на 29% больше в штуках и на 64% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В число ведущих российских брендов вошли OSiO, Digma, Irbis и Fplus.

«У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории», — отметил руководитель категории «Ноутбуки» «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

В 2024 году продажи ноутбуков Digma и Digma Pro выросли почти на четверть, в том числе «из-за возросшей рекламной активности», рассказали изданию представители бренда. По их прогнозам, количество реализации продолжит расти, однако за счет чего именно, в компании не уточнили.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники писали, что к Новому году цены на электронику, в частности, на ноутбуки, поднимутся на 10−15%. Отмечалось, что первые партии продукции уже закуплены дистрибьюторами по новым ценам.