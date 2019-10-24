Пиво может вернуться на футбольные матчи

Правительство поддержало законопроект о разрешении продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей. На другие спортивные соревнования инициатива не распространяется, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко.

В отзыве указано, что чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что «при должной организации» (увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т. п. ) продажа алкоголя на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей.

Правительство отметило, что законопроект нуждается в доработке. В частности, авторам законопроекта рекомендуется уточнить механизмы расходования финансовых средств, которые получают организаторы мероприятий. Кроме того, правительство указывает на отсутствие в документе положений, которые бы определяли ответственность организаторов мероприятий за нецелевое расходование данных средств.

Запрет на реализацию пива на стадионах действует в России с 2005 года. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Новый законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Он еще не проходил первое чтение. Авторы законопроекта Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев предложили разрешить продажу пива компаниям, заключившим договор с организаторами соревнований. Деньги, вырученные от заключения соглашений, предложено направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Роспотребнадзор выступает против продаж пива на стадионах, так как это способствует алкоголизации населения и противоречит проводимой государством политике за здоровый образ жизни и ставит под угрозу результаты, уже достигнутые сегодня.