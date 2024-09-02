Российские дистрибьюторы наращивают поставки пива из Вьетнама

В связи со снижением поставок спиртного из недружественных государств российские дистрибьюторы алкоголя пытаются получить разрешение на ввоз в страну дополнительного объёма пива из Вьетнама. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Так, подмосковная компания «Тайрос» в конце августа получила декларацию о соответствии на вьетнамское пиво Tiger, а приморская «Сэйфко» — декларацию на поставки напитков Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 и Bia Lac Viet.

Увеличение ввоза пива из азиатской страны эксперты связывают с ростом количества заведений вьетнамской уличной еды в России. При этом пиво из Вьетнама в основном распространено в специализированных заведениях общепита, расположенных на Дальнем Востоке.

По словам участников рынка, раньше были точечные поставки вьетнамского пива в Россию. Сейчас интерес дистрибьюторов к напитку растёт из-за проблем с ввозом пива из Европы. Импортёры также начали поставлять в РФ казахстанское и китайское пиво.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает импорт пива в кегах. В июне в страну ввезли 3,6 млн литров напитка. Поставки из государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС, включает Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и РФ) увеличились на 29% в годовом выражении, до 690,8 тыс. литров пива, из остальных государств — на 16%, до 2,9 млн литров.