В России могут уравнять требования к рекламе безалкогольного и алкогольного пива

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который уравнивает требования к рекламе безалкогольного и алкогольного пива. Изменения планируется внести в закон «О рекламе», пишет РИА Новости.

Авторы законопроекта считают, что реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольных брендов. Для нее должны действовать те же требования, которые установлены для рекламы пива. Проект закона будет внесен в Госдуму.

Требования к рекламе алкоголя содержатся в статье 21 закона «О рекламе» и не распространяются на безалкогольное пиво. Так, рекламу спиртных напитков нельзя размещать на первой и последней полосах газет и журналов, в транспорте, а также транслировать на радио и телевидении. Закон запрещает в рекламе спиртного осуждать трезвость и здоровый образ жизни, обещать, что алкоголь поможет утолить жажду и т. д.

Ранее сообщалось, что в 2024 году производство пива в России увеличилось на 10,3% в годовом выражении, до 788,9 млн дал. Лидерами по приросту стали сидр, пуаре и медовуха (было выпущено 14,3 млн дал, что на 43,8% больше показателя за 2023 год) и пивные напитки (плюс 22,5%, 119,2 млн дал).