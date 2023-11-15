Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила о новых назначениях. Сергей Пискарёв был переизбран президентом организации на новый двухлетний срок. Валентин Смоляков назначен исполнительным директором ассоциации до 2026 года. Их кандидатуры утвердило общее собрание членов АКАР на XXXIV ежегодной отчётно-перевыборной конференции, которая прошла 14 ноября. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе организации.

К подразделениям АКАР добавится комитет по связям с общественностью. Его возглавят сооснователь Progress Дмитрий Солопов, старший партнёр коммуникационного агентства Р.И.М. Яков Миневич и гендиректор PR News Лилия Глазова.

Также в состав АКАР войдёт комиссия искусственного интеллекта. Её сопредседателями назначены гендиректор Media Wise Николай Муравьёв и CEO Agenda Media Group Алексей Парфун. Секция Indoor будет реорганизована в комитет Indoor.

Принята новая система членских взносов: исчезнет разделение на локальные и национальные агентства. Помимо этого, АКАР отказалась от системы обоюдного членства с Ассоциацией развития интерактивной рекламы (АРИР).

Утвердили новых руководителей структурных подразделений АКАР, которые войдут в состав совета ассоциации:

Гендиректор группы АДВ Андрей Чуваев и CEO агентства United Partners (Media Instinct Group) Ольга Рублёва выбраны новыми сопредседателеми комитета медиаагентств.

Директор по исследованиям, обработке и анализу информации ГК «Родная Речь» Алексей Баранцев назначен сопредседателем комитета исследований, аудита и рекламных технологий.

Заместитель председателя совета директоров ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина присоединилась к сопредседателям комитета ивент-агентств, комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям.

Гендиректор MasterAd (ОККАМ) Анатолий Купреев стал сопредседателем комитета наружной рекламы.

Руководитель направления брендированной продукции «СберМаркетинга» Гаянэ Тищенко назначена председателем комитета промо-индустрии.

Замгендиректора Media Wise Юлия Грейс заняла пост сопредседателя комитета AdTech.

Вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу OMD OM Group Ольга Барская стала сопредседателем комиссии по внешним коммуникациям и международным связям.

Председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский назначен сопредседателем комиссии по внешним коммуникациям и международным связям.

Директор по развитию компании «Альтер Эго Промоушн» Алексей Вязовцев выбран сопредседателем комиссии по HR, профессиональной квалификации и образованию.

Управляющий партнёр агентства SkyTECknowlogy Василий Туровец стал сопредседателем комиссии по этике.

Управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов назначен сопредседателем комиссии по этике.

Главный управляющий директор NMi Group Андрей Егоров присоедился в качестве сопредседателя комиссии по работе с госкорпоративными заказчиками.

CEO Crosuc Media Андрей Бургат назначен сопредседателем комитета Indoor.

В состав вице-президентов АКАР на 2024 год вошли: