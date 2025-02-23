Givenchy выбрал в качестве нового амбассадора пилота «Формулы-1» Пьера Гасли

Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли, выступающий за команду Alpine, стал глобальным амбассадором Givenchy Beauty.

Гонщик уже представил новинку бренда под названием Gentleman Society Eau de Parfum Ambrеe. Аромат создан парфюмером Карин Дюбрей-Серени и содержит ноты перуанского бальзама, мадагаскарской ванили, кожи, табака и сандалового дерева.

В рекламном видео, посвященном парфюму, авторы соединили ритм гоночного трека с ароматом Gentleman Society, который, как и скорость, полностью захватывает и поглощает.

Назначение Пьера Гасли соответствует политике французского конгломерата LVMH, владеющего Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другими люксовыми брендами, который в октябре прошлого года объявил о десятилетнем глобальном партнерстве с «Формулой-1». Договор распространяется на присутствие брендов LVMH на мероприятиях гоночной серии, создание ограниченных тематических коллекций и эксклюзивного контента. Ежегодно компания будет отчислять гонке спонсорские $100 млн, таким образом, общая сумма контракта составит $1 млрд.