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18+
23.02.2025 в 10:23

Givenchy выбрал в качестве нового амбассадора пилота «Формулы-1» Пьера Гасли

Гонщик уже представил аромат Gentleman Society

Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли, выступающий за команду Alpine, стал глобальным амбассадором Givenchy Beauty.

Гонщик уже представил новинку бренда под названием Gentleman Society Eau de Parfum Ambrеe. Аромат создан парфюмером Карин Дюбрей-Серени и содержит ноты перуанского бальзама, мадагаскарской ванили, кожи, табака и сандалового дерева.

В рекламном видео, посвященном парфюму, авторы соединили ритм гоночного трека с ароматом Gentleman Society, который, как и скорость, полностью захватывает и поглощает.

Назначение Пьера Гасли соответствует политике французского конгломерата LVMH, владеющего Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другими люксовыми брендами, который в октябре прошлого года объявил о десятилетнем глобальном партнерстве с «Формулой-1». Договор распространяется на присутствие брендов LVMH на мероприятиях гоночной серии, создание ограниченных тематических коллекций и эксклюзивного контента. Ежегодно компания будет отчислять гонке спонсорские $100 млн, таким образом, общая сумма контракта составит $1 млрд.

Givenchy
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