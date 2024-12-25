ПИК запустил сервис для создания сказок с помощью нейросети

Застройщик ПИК запустил бесплатный онлайн-сервис «ПИК Сказки», который позволяет родителям создавать сказки для своих детей с помощью нейросети. Также есть библиотека уже готовых рассказов от других пользователей. Об этом Sostav собщили в пресс-службе девелопера.

Родители выбирают сюжет, героев, мораль и стиль иллюстраций, а нейросеть помогает добавить детали, например, имя ребенка или его увлечения, и на основе этой информации создает уникальную историю. Готовую сказку можно прочитать или послушать с озвучкой тремя разными голосами.

«ПИК Сказки» рассчитаны на детей всех возрастов. Например, детям постарше можно предложить поработать с сюжетом: продолжить сказку, придумать альтернативную концовку или ответить на вопрос, как бы они поступили на месте героев.