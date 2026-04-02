ПИК показал, как детские мечты воплощаются в реальность

В новом ролике для проектов «ПИК Серии плюс» девелопер реализовал концепцию с лайном «В этой серии все сбудется». Вместо акцента на планировках и перечислениях преимуществ — история, которая начинается в детстве и находит продолжение в реальной квартире, где есть место для жизни из детских мечт. Игра героев переходит в реальность, а домик на дереве становится метафорой ожиданий.

По данным исследования аудитории ПИК, покупатели начинают задумываться о смене жилья, когда текущее пространство перестает соответствовать их запросам.

Отталкиваясь от этой действительности, при разработке ролика агентство BBDO и ПИК сознательно отказались от длинных диалогов и проговаривания преимуществ проектов «Серии плюс» от ПИК. Так появилась возможность показать ту самую историю, которую аудитория чувствует,выбирая квартиру под новое ощущение себя. Главное сообщение лаконично вынесли в финальную строку: «"ПИК Серия плюс". В этой серии всё сбудется».

Команда ПИК: Мы рассказываем о том, что у каждого человека может быть сокровенная мечта — желание, которое хочется реализовать с детских лет. И ПИК готов помочь с реализацией этой мечты в квартирах «Серии плюс». Чтобы рассказать и показать это сообщения, мы решили уйти от шаблонных форматов и показали через метафору. Таким образом, мы говорим с аудиторией на языке эмоций

Чтобы погрузить зрителя в историю, вызвать эмоции и сработать на уровне ощущений, на каждом этапе были детально проработаны все элементы ролика — от поиска фактурных актеров, сказочного леса и уютного домика на дереве, до кинематографичного озвучания и даже подбора материала колечка.

Короткие форматы роликов в наружной рекламе продолжают идею основного ролика и обращаются к воспоминаниям о представлениях о будущем и жилье. Эти образы соотносятся с проектами «ПИК Серия плюс».

Кампания запущена в разных каналах — OLV-ролики, в digital-каналах и наружной рекламе. Позже появятся форматы в аэропортах и кинотеатрах.

Состав творческой группы:

ПИК (клиент)

Директор по маркетингу: Андрей Венгеров

Руководитель блока маркетинговых коммуникаций: Анастасия Козловец

Креативный директор: Полина Краснова

Руководитель группы маркетингового продюсирования: Анастасия Сизова

Главный менеджер по рекламе группы проектного продвижения: Каринэ Костантян

BBDO (агентство)

Stereotactic (продакшн)

Режиссер: Юра Хмельницкий

Операторы: Денис Фирстов и Виталий Зайцев

Продюсер: Сюзанна Мардини