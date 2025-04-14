ПИК сократил чистую прибыль на 45% в 2024 году

Девелоперская компания ПИК в 2024 году снизила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 45%, до 28,7 млрд руб. Для сравнения: по итогам 2023-го показатель был на уровне 52,3 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

За прошлый год выручка девелопера увеличилась на 15%, достигнув 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции возросла на 17%, составив 504,3 млрд руб.

EBITDA компании снизилась почти на 13%, до 92,2 млрд руб. Обязательства компании выросли на 7%, превысив 1,1 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2024 года, при этом долгосрочные обязательства составили около 664,8 млрд руб.

Чистый долг ПИК на конец 2024-го составил 416,2 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом. В отчетности также говорится, что аффилированные с Сергеем Гордеевым компании продали часть акций ПИК, снизив свою долю до 15,15% на конец декабря 2024 года.

Ранее «Ведомости» писали, что доля Гордеева в ГК ПИК сократилась до 15,15% акций. Тогда представитель бизнесмена уточнял, что часть его акций была продана российским инвесторам, не попавшим под санкции. Их имена не разглашаются. Гордеев сосредоточится на новых проектах.