Сергей Гордеев сократил долю в ПИК до 15,15%

Доля Сергея Гордеева в группе компаний ПИК снизилась до 15,15% акций, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к группе. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, уточнив, что часть его акций была продана российским инвесторам, не попавшим под санкции. Их имена не разглашаются. Гордеев планирует сосредоточиться на новых проектах.

Снижение доли Гордеева в ПИК началось еще в октябре 2023 года, когда он продал 20% акций закрытому паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1». Тогда его пакет сократился с 52,49% до 32,49%, и он перестал быть контролирующим акционером. В течение 2024 года бизнесмен продолжил снижать участие в девелопере: к июлю его доля уменьшилась до 26,6%, а к октябрю — до 15,15%.

Точная сумма, вырученная от сделок, не раскрывается. По оценкам «Ведомостей», исходя из стоимости акций в момент продаж, Гордеев мог получить около 179 млрд руб. При этом в момент закрытия торгов на Мосбирже 9 апреля капитализация ПИК составила 278,6 млрд руб.

ПИК остается одним из крупнейших девелоперов в России. Выручка группы за первое полугодие 2024 года составила 264,8 млрд руб., чистая прибыль — 51,6 млрд руб.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила интернет-провайдерам запросы о наличии препятствий при доступе в жилые комплексы застройщика ПИК. Проверка инициирована после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ о возможных ограничениях выбора оператора связи.