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28.03.2025 в 11:15

ФАС проверит ограничение доступа интернет-провайдеров в дома застройщика ПИК

Антимонопольная служба запросила у операторов связи информацию о барьерах при подключении

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила интернет-провайдерам запросы о наличии препятствий при доступе в жилые комплексы застройщика ПИК. Проверка инициирована после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ о возможных ограничениях выбора оператора связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС изучит полученные данные и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства примет меры антимонопольного реагирования. Также ведомство запросит информацию у региональных жилищных инспекций об управляющих компаниях, работающих в домах ПИК.

В службе напомнили, что, согласно действующему законодательству РФ, должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается.

21 марта провайдер Lovit, обслуживающий жилые комплексы застройщика ПИК, подвергся масштабной DDoS-атаке. В результате жители остались без интернета, а неработающие домофоны не позволили им попасть в собственные квартиры. Инцидент вновь обнажил проблему ограниченного доступа операторов связи в многоквартирные дома, несмотря на принятый год назад закон о недискриминационном подключении провайдеров.

ФАС ПИК интернет-провайдер антимонопольный закон
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