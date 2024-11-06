Пиарщики или сварщики?

В 2023 году сварщики вошли в ТОП-5 самых востребованных промышленностью специалистов в России. Однако наблюдается дефицит кадров, в которых остро нуждается производство, а молодежь нередко выбирает работу в PR. При этом потребность в сварщиках почти в 10 раз выше, чем в пиарщиках. Как приходят в профессию? Сколько можно заработать? Обязательно ли образование? Плюсы, минусы, перспективы и будущее профессий пиарщиков и сварщиков в материале Sostav.

В современной России может возникнуть конкуренция между пиарщиками и сварщиками. Давайте попробуем сравнить две совершенно разные и престижные на рынке труда профессии.

Пиарщик — одна из самых модных и востребованных профессий в креативных индустриях. Многомиллионные бюджеты, селебрити и блогеры, премьерные мероприятия с участием первых лиц планеты, лобстеры и черная икра — все это ассоциируется с романтизмом профессии пиарщика.

Профессия сварщика только обретает второе рождение. Количество запросов на специалистов данного направления вместе с повышением престижа профессии неуклонно растет. Зарплата квалифицированных кадров превысила 300 тыс. рублей. При этом для начала карьеры не требуется наличие высшего образования.

Давайте вместе с представителями профессий попробуем разобраться, кто сейчас круче и перспективнее — сварщик или пиарщик.

Юрий Нестеренко, генеральный директор коммуникационного агентства «НЕпросто PR»: Я из тех людей, кто совместил карьерный путь двух профессий: после школы, еще до поступления в университет, я работал на стройке. Именно там овладел специальностью сварщика и зарабатывал первые большие деньги — около 10 тыс. рублей — в 2000 году. Через 10 лет начал свой профессиональный путь в пиаре и до сих пор думаю о том, тот ли путь выбрал.

Выбор профессии

Для молодых людей будущая профессия — одно из важнейших решений. Пиаром можно вдохновиться при просмотре популярных отечественных и зарубежных фильмов и прочтении книг: «Покажи мне луну», «Generation P», «99 франков», «Карточный домик» и другие.

Благодаря опросу «Почему вы решили стать пиарщиком?», в котором участвовали более 400 представителей коммуникационной отрасли, можно сделать выводы: большинство респондентов (более 53%) попало в профессию случайно, 10% — из-за финансовой составляющей, 4% — потому что это модно, и 15% считают, что пришли в PR, чтобы изменить мир к лучшему.

Евгений Темпераментов, управляющий директор TWIGA PR ( TWIGA Communication Group ): Во времена моего студенчества рабочие профессии были не в почете у молодежи. Мы были очарованы белыми воротниками и считали тех, кто ходит работать в офис, а не в цех или на склад, успешными людьми. Я успел поработать и на стройке, и сборщиком распределительных электрощитов, и даже автомобильные зеркала собирал. Но всегда представлял себя серьезным дядькой с компьютером и важными задачами. Так судьба свела меня с коммуникациями, где я и остался. Сегодня коммуникаторы полностью поменяли имидж рабочих профессий, что не может не радовать. Не могу сказать, что недоволен своим выбором, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Но не уверен, стал бы ли я пиарщиком, если бы выбор стоял сегодня. Особенно зная, какой это ответственный труд, требующий постоянной работы над собой.

Профессия сварщика имеет меньше романтизма. Конечно, если кто-то случайно посмотрит фильм «Дети Чугунных Богов», это может сработать, но обычно профессия привлекает:

Наследственной преемственностью. Как говорится, от отца к сыну.

Как говорится, от отца к сыну. Отсутствием альтернатив. Например, в регионе градообразующим является предприятие, и основная работа приходится на него, а сварщик — одна из специализаций, в которой всегда есть потребность.

Например, в регионе градообразующим является предприятие, и основная работа приходится на него, а сварщик — одна из специализаций, в которой всегда есть потребность. Финансовой привлекательностью. Сварщики сейчас зарабатывают, как разработчики.

Сварщики сейчас зарабатывают, как разработчики. Быстрым обучением. Сварщиком можно стать в 15 лет.

Финансовая мотивация

Один из главных факторов в обеих профессиях — финансовая мотивация. По последним данным сервиса HeadHunter, с января по сентябрь медиана зарплат для пиарщика составила 75 700 рублей в месяц. При этом аналогичный показатель для сварщиков практически в два раза выше и составляет 128 400 рублей.

Анастасия Журавлева, заместитель генерального директора ТОО Railways Systems KZ: Я пришла в PR, потому что не была сильна в математике, физике и точных науках. В PR в мое время отправляли «глупеньких» — мол, она же девочка, замуж выйдет — не пропадет, а так будет хоть литературу знать. Откровенно говоря, либо техникум и швея, либо пиар. Сейчас бы выбрала кроить или пищевым технологом бы стала — работа по сменам, ДМС, путевка в санаторий и зарплата шикарная, потому что специалистов просто нет.

Особенности карьеры

Представители коммуникационной отрасли обычно начинают первые карьерные шаги на 2−3 курсах университетов. На данном этапе студенты зарабатывают сравнительно небольшие деньги — порядка 20−30 тыс. рублей в месяц, в зависимости от занятости. Значительная часть проходит бесплатные стажировки, чтобы к моменту перехода в свободное плавание уже иметь опыт и кейсы в портфолио. На полную занятость основная часть пиарщиков выходит в 22−23 года. Заработная плата начинающих специалистов может составлять 40−80 тыс. рублей, в зависимости от компании и условий. Многие совмещают несколько проектов с разными работодателями, чтобы зарабатывать больше. В профессии достаточно много переходов из других областей, особенно из журналистики. За последний год наблюдается массовый исход нескольких известных журналистов из авторитетных федеральных изданий, основными причинами которого остаются деньги и профессиональное выгорание.

У сварщиков все быстрее и проще. Чтобы зарабатывать 80 тыс. рублей в регионах, достаточно иметь разряд и небольшую практику, которую можно получить в 15 лет, пройдя обучение в профессиональном училище. Уже через несколько лет после учебы заработная плата среднего сварщика будет более 100 тыс. рублей.

Алексей Киселев, сварщик во втором поколении: Мой отец всю жизнь проработал сварщиком. После окончания 9 классов я пошел в ПТУ, учился на каменщика, но по профессии работать не стал и устроился в компанию отца.

Плюсы и минусы профессий

В каждой профессии всегда можно найти и хорошее, и плохое. У пиарщиков наибольшее напряжение вызывает нервный характер деятельности. Работа как на стороне клиента, так и в агентстве, часто носит хаотичный характер. Отсутствие четких дедлайнов, задержки на работе и не всегда понятные задачи вызывают напряжение у большинства специалистов по коммуникациям. Проведение крупного мероприятия — это всегда стресс. Из положительных сторон пиарщики отмечают разнообразие задач, возможности для быстрого карьерного роста, удаленную и командную работу, финансовые перспективы.

Ярослав Мешалкин, управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made: Каждый раз, когда думаю, что устал, нервы на пределе, вымотался, — я себя останавливаю мыслями о том, что настоящие трудяги сейчас у станков, а не вот это вот все. Глупо жаловаться на «невыносимые» условия труда, сидя в классном офисе со всеми удобствами. Есть только один фактор не в пользу пиарщиков — востребованность на рынке. Уверен, что сварщики пригодятся везде и всюду, в то время как найти работу рядовому пиарщику сейчас не так просто.

У сварщиков основная проблема — физическая нагрузка. После 10 лет работы обычно начинаются проблемы со зрением и легкими. Работать сварщикам приходится и в разных погодных условиях.

«Нас могут отправить работать и в минус двадцать, несмотря на снег и ветер. Но мне нравится регулярная физическая нагрузка и работа на свежем воздухе», — рассказывает Владимир Евсеев, сварщик третьего разряда строительной компании СМУ-3.

Самые главные плюсы профессии сварщика — деньги и стабильность. Хороший сварщик может зарабатывать более 300 тыс. рублей, не испытывая проблем с трудоустройством.

Владислав Рылеев, генеральный директор кадрового маркетплейса Laborplace: К нам ежедневно поступают десятки запросов от представителей крупных предприятий из разных регионов, при этом есть позиции с месячными зарплатами 400−500 тыс. рублей.

Сравнение статистики

По данным сервиса HeadHunter, с 01.01.2024 по 30.09.2024 в России:

Вакансии: сварщики — 88 831, пиарщики — 9 765.

сварщики — 88 831, пиарщики — 9 765. Активные резюме: сварщики — 27 057, пиарщики — 23 471.

сварщики — 27 057, пиарщики — 23 471. Средняя заработная плата: сварщики — 128 400 рублей, пиарщики — 75 100 рублей.

сварщики — 128 400 рублей, пиарщики — 75 100 рублей. Средние зарплатные ожидания: сварщики — 94 500 рублей, пиарщики — 75 700 рублей.

Из полученных данных следует, что на российском рынке труда потребность в сварщиках почти в 10 раз выше, чем в пиарщиках. Количество активных соискателей примерно одинаково — около 25 тыс. человек. При этом у сварщиков отсутствует конкуренция за рабочее место, тогда как у пиарщиков конкуренция составляет 3/1, а зарплата сварщиков выше на 40%.

Итог

Сегодня профессия сварщика более привлекательна и стабильна в финансовом плане. Она позволяет начинать работу без опыта и с минимальным образованием. Вакансии с хорошими условиями есть практически в любом регионе России без конкуренции за рабочие места. Пиарщики, хотя и зарабатывают в целом меньше и дольше получают образование, решают более интересные задачи без физических нагрузок. Одним из главных преимуществ профессии пиарщика — возможность удаленной работы, что невозможно у сварщиков. Престиж профессии сварщика в России в перспективе будет расти, но чтобы догнать бойцов коммуникационного фронта, потребуется еще много времени.