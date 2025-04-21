Петербургское УФАС потребовало от «Комсомольской Правды» снять с размещения рекламу добавки

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предписание издательскому дому «Комсомольская Правда» об удалении рекламы, нарушающей законодательство. Поводом для начала разбирательства стала жалоба россиянина на размещенное в газете «Комсомольская Правда» рекламное объявление средства под названием «Вытяжка из акул и скатов». Препарат позиционировался как биологически активная добавка (БАД) с обещанием «первых результатов за две недели». Об этом сообщается на сайте службы.

Во время рассмотрения дела ведомство установило, что рекламируемое вещество не является биологически активной добавкой и не зарегистрировано как лекарственный препарат. При этом в тексте объявления использовались формулировки, недопустимые для рекламы пищевых продуктов — упоминались «лечебные свойства», улучшение состояния суставов и другие утверждения, вводящие потребителей в заблуждение.

Также УФАС зафиксировало, что реклама не содержала достоверной информации о составе и характеристиках товара. В службе напомнили, что «Законом о рекламе» запрещаются рекламные объявления, в которых отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

По итогам проверки УФАС признало рекламу «Вытяжки из акул и скатов» ненадлежащей. Ответственность за ее размещение несут «ИД «Комсомольская Правда» и индивидуальный предприниматель. Оба субъекта получили официальное предписание — снять рекламу с размещения.

Ранее Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу вклада ВТБ. В ролике не была указана вся существенная информация об услуге.