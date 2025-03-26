Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу вклада ВТБ

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало рекламу банка ВТБ нарушающей закон «О рекламе». В ходе рассмотрения дела ведомство установило, что в ролике с лозунгами «Не счет, а мечта!» и «На 24% ближе к мечте», продвигающем накопительный счет, важная информация об условиях его открытия была подана в форме, не позволяющей потребителям полноценно ее воспринять. Об этом сообщается на сайте службы.

Антимонопольный орган выявил несколько нарушений: сноска с деталями по счету демонстрировалась слишком короткое время, текст был выполнен мелким шрифтом, а его размещение не обеспечивало удобство прочтения. Такая подача рекламной информации противоречит российскому законодательству, запрещающему скрытие важных данных об услуге, вводящее потребителей в заблуждение. В рекламе должны быть полностью раскрыты все условия, влияющие на доходы или расходы клиентов.

Петербургское УФАС признало рекламу ненадлежащей и передало материалы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.3 КоАП РФ.

Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты банка ВТБ, в которой содержалось некорректное сравнение. Тогда служба выдала банку предписание о прекращении нарушения.