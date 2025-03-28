В Москве пройдет первый международный форум по стратегическим коммуникациям АКОС

21 мая 2025 года в Москве в Общественной палате Российской Федерации состоится первый международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», который учреждается как основная площадка для обмена опытом в сфере стратегических коммуникаций.

Форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации и соберет крупнейших игроков в сфере коммуникаций со стороны государства, бизнеса и агентств. Участники Форума обсудят функцию коммуникаций как стратегическую и ее влияние на взаимодействие и принятие решений на всех уровнях.

Среди ключевых тем повестки:

коммуникации как часть креативной экономики;

репутационная зрелость компаний и корпоративный бренд;

вопросы оцифровки и эффективности коммуникаций;

место ESG-коммуникаций в национальной информационной повестке сегодня;

искусственный интеллект в PR: текущее состоянии и перспективы;

роль медиа как стратегического канала коммуникаций;

процесс перепозиционирования регионов и создание туристических брендов;

антикризисное формирование репутации России и российского бизнеса в изменяющемся мире.

Партнеры форума — Центр стратегических разработок (ЦСР), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации (объединяет 28 ассоциаций), Ассоциация менеджеров, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Медиалогия.

Организатор форума — Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), ведущая экспертная площадка, способствующая развитию сферы коммуникаций в России. Ассоциация, созданная 25 лет назад, объединяет сегодня наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, консолидирует их признанную экспертизу, опыт и знания.

Соорганизатор форума — коммуникационное агентство SKC.

Регистрация на Форум доступна по ссылке.