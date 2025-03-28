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18+
28.03.2025 в 14:15

В Москве пройдет первый международный форум по стратегическим коммуникациям АКОС

Мероприятие соберет ведущих экспертов PR-отрасли

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АКОС | akospr.ru
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21 мая 2025 года в Москве в Общественной палате Российской Федерации состоится первый международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», который учреждается как основная площадка для обмена опытом в сфере стратегических коммуникаций.

Форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации и соберет крупнейших игроков в сфере коммуникаций со стороны государства, бизнеса и агентств. Участники Форума обсудят функцию коммуникаций как стратегическую и ее влияние на взаимодействие и принятие решений на всех уровнях.

Среди ключевых тем повестки:

  • коммуникации как часть креативной экономики;
  • репутационная зрелость компаний и корпоративный бренд;
  • вопросы оцифровки и эффективности коммуникаций;
  • место ESG-коммуникаций в национальной информационной повестке сегодня;
  • искусственный интеллект в PR: текущее состоянии и перспективы;
  • роль медиа как стратегического канала коммуникаций;
  • процесс перепозиционирования регионов и создание туристических брендов;
  • антикризисное формирование репутации России и российского бизнеса в изменяющемся мире.

Партнеры форума — Центр стратегических разработок (ЦСР), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации (объединяет 28 ассоциаций), Ассоциация менеджеров, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Медиалогия.

Организатор форума — Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), ведущая экспертная площадка, способствующая развитию сферы коммуникаций в России. Ассоциация, созданная 25 лет назад, объединяет сегодня наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, консолидирует их признанную экспертизу, опыт и знания.

Соорганизатор форума — коммуникационное агентство SKC.

Регистрация на Форум доступна по ссылке.

АКОС PR форум
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