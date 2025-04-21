Итоги Конференции инновационных технологий электронной коммерции

Гостями Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованной объединенной компанией Wildberries и Russ (РВБ), стали 3 тыс. представителей бизнеса, органов власти, деловых и общественных объединений, а еще свыше 50 тыс. зрителей подключились к онлайн-трансляции. Участники обсудили стремительное развитие цифровых платформ, их роль в экономике России и стран евразийского региона. Подробностями пресс-служба Wildberries & Russ поделилась с Sostav.

В рамках деловой программы конференции руководители РВБ рассказали гостям о том, какие возможности доступны продавцам Wildberries уже сейчас, и озвучили ряд важных новостей — как для партнеров, так и для покупателей.

Так, в ходе своего выступления глава РВБ и основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила о грядущем запуске собственных креативно-производственных кластеров для российских производителей, которые будут располагаться рядом с логистическими комплексами Wildberries. Для их резидентов будут предоставляться специальные условия и проводиться обучение для предпринимателей и персонала. Также в таких промышленных парках будут размещены самые востребованные сервисы — собственный фулфилмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и технологов и многое другое. Строительство первого такого промышленного парка начнется уже в 2025 году.

В планах компании — также ввод в эксплуатацию 18 логистических центров общей площадью 2,5 млн кв. м до конца 2025 года, заявила Татьяна Ким. По ее словам, в 1-м квартале этого года компания уже ввела в эксплуатацию складские комплексы в Волгограде и Самаре, а также запустила вторую очередь логоцентра во Владимире. Кроме того, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртская Республика).

При этом РВБ продолжает работы по строительству новых объектов и расширению текущих складов в штатном режиме в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Беларуси и Казахстане. В ближайшее время компания также планирует строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове, а также в Московском регионе.

Отдельно Татьяна Ким представила партнерскую программу для продвижения товаров в бета-версии контентплейса Wibes, которая стала доступна продавцам Wildberries из России и блогерам, зарегистрированным в приложении. Теперь у креаторов появилась возможность легально получать заработок на официальной площадке. «С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — отметила глава РВБ.

Также компания сообщила о внедрении нового инструмента для продавцов Wildberries — возможности софинансирования рассрочки. Это позволит продавцам по своему желанию предложить покупателям оплату товаров частями без переплат. В отличие от существующих инструментов, которые предполагают дополнительные издержки для покупателей, новый механизм делает рассрочку полностью бесплатной для пользователя.

Еще одним новым инструментом для партнеров стал сервис для генерации артикулов, предназначенных для внешних каналов продвижения товаров. Теперь у продавцов есть возможность создавать уникальный артикул своего товара под рекламную кампанию — и отслеживать переходы пользователей в карточки товаров по каждому каналу коммуникации отдельно.

Кроме того, компания обновит услугу переноса карточек товаров продавцов между личными кабинетами. Теперь это можно будет сделать с сохранением не только отзывов и рейтинга, но и остатков товаров на складах по модели FBW (Fulfillment by Wildberries).

Также РВБ анонсировала масштабное обновление платформы продвижения RWB Media для продавцов. В 2025 году компания внедрит на площадке Wildberries новые баннерные форматы, усовершенствует инструменты продвижения и статистику, чтобы помочь бизнесу увеличить продажи.

Для покупателей же компания внедрила новые функции в мобильное приложение маркетплейса — теперь там можно отслеживать передвижение курьера из пунктов выдачи заказов до двери в режиме реального времени прямо в мобильном приложении. На данный момент новая карта отслеживания курьера работает в более 300 городов, где действует сервис. Клиенты могут видеть, где находится курьер, сколько ему осталось до прибытия, и ориентироваться по живой навигации.

Представители компании также рассказали о расширении географии грузовой доставки и выходе с новой логистической услугой в страны СНГ. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары (из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи) с бесплатной доставкой прямо до двери, включая подъем в квартиру. Ранее услуга была доступна только на территории России, но теперь Wildberries начинает развивать инфраструктуру и в остальных странах присутствия.

Татьяна Ким, глава РВБ и основатель Wildberries: Считаю, что команда справилась на все сто: работа организована на высшем уровне. Это первая конференция нашей объединенной компании — и для обеих команд, и для такой масштабной аудитории это был настоящий дебют. Но все прошло уверенно и с отличной динамикой. Особенно впечатляющей была пленарная сессия — звездный состав спикеров, представители правительства, отраслевых объединений, предпринимательского сообщества и рекламной индустрии. Было интересно и содержательно.