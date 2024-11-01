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Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2024 в 11:00

«Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг

В агентстве обновили бренд-платформу, визуальный стиль и выпустили новый сайт

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В основу ребрендинга легла работа над новой платформой, а анализ компании помог выявить ключевые элементы идентичности. Агентство Whiteleads рассказало Sostav, как прошло обновление фирменного стиля.

Новая платформа

«Как и многие молодые компании, мы начинали с интуитивных решений в дизайне. Первый фирменный стиль отражал скорее эмоциональные предпочтения, чем стратегическое видение. К версии Whiteleads 2.0 мы подошли иначе: сначала проанализировали свой путь, преимущества и ценности, а затем трансформировали их в визуальный язык», — рассказывает команда агентства.

В основу ребрендинга легла масштабная работа над новой бренд-платформой. Анализ компании помог выявить ключевые элементы идентичности. Сложился архетип «Герой-правитель» — сочетание амбициозности и профессиональной дисциплины, креативной свободы и ответственности за результаты клиентов.

«Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг «Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг «Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг «Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг «Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг

«Каждый элемент нашей бренд-платформы — от позиционирования до ценностей — отражает наши реальный опыт и подход к работе. Мы не придумывали красивые формулировки, а описали то, что делает нас особенными», — комментирует Родион Жеронкин, CMO агентства.

Новый дизайн

Логотип сохранил преемственность, но избавился от дескриптора и получил новые охранные поля. 3D-версия стала более лаконичной, отказавшись от градиентов и прежнего зеленого цвета.

В типографике агентство остановило выбор на TT Fors Trial от TypeType — функциональном гротеске с выверенными пропорциями.

Отдельное внимание уделили начертанию символов «А» и «М», заменив с круглых и «детских» на более закрытые и серьёзные.

Цветовая палитра полностью переосмыслена. Исчезли зелёный и мятный. Базовые цвета — черный и слоновая кость — отражают архетип «правителя»: строгость, уверенность, точность. Акцентные синий и сиреневый символизируют архетип «героя» —амбициозность и стремление к развитию. Дополнительные серые оттенки подчеркивают исследовательский R&D подход агентства.

«Мы хотели, чтобы новый визуальный язык отражал нашу экспертизу в мобильном маркетинге и технологичный подход к работе», — комментирует Полина Залевская, Design Lead агентства. Это нашло отражение в графических элементах: плашках и тегах, напоминающих интерфейсы мобильных приложений, AI-generated изображениях и фирменных 3D-элементах.

Особое внимание уделено микрографике — плоским фигурам, линиям и рукописным элементам, которые визуализируют исследовательский подход компании. Неожиданным элементом стали граффити для акцидентных заголовков — решение, подчеркивающее архетип «героя» в позиционировании бренда.

Новый сайт

Завершающим этапом стал запуск нового сайта, разработанного in-house командой агентства. «Работа над сайтом стала логичным завершением ребрендинга. Мы сознательно отказались от излишней анимации и модных градиентов в пользу чистого, функционального дизайна. Задача стояла создать не просто красивый, но и эффективный инструмент коммуникации с клиентами. Результат можно оценить на whiteleads․ru», — делится Родион Жеронкин.

«Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг «Больше не зелёные»: перформанс-агентство Whiteleads провело ребрендинг

Обновленный бренд Whiteleads наглядно демонстрирует эволюцию компании от небольшого специализированного агентства до серьёзного игрока на рынке мобильного маркетинга. Новая айдентика отражает не только текущие достижения, но и амбиции компании в построении будущего мобильной рекламы.

Whiteleads
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