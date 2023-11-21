Penguin Random House возвращает представительства в РФ

Зарубежные книгоиздатели начали возвращаться на российский рынок. В частности, в стране снова работают испанское и немецкое подразделения Penguin Random House. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

Ильин уточнил, что компании вернулись в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18−22 октября. При этом «Эксмо» ещё весной начало продавать автобиографию британского принца Гарри «Spare» («Запасной») на языке оригинала, издателем которой за границей выступает Penguin Random House.

По данным источника на медиарынке, возвращение испанского и немецкого подразделений «дало надежду российским издательствам, многие рассчитывают, что смогут покупать права напрямую у иностранных партнёров». В ближайшее время ожидаются рекламные кампании испанских и немецких авторов, которые «в отсутствие англоязычных бестселлеров будут заполнять их нишу».

Напомним, в 2022 году ряд зарубежных авторов, среди которых, Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг, приостановили работу с российскими издательствами. О прекращении деятельность в России заявили тогда и издательства: Penguin Random House Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.