Pay-сервисы стремительно нарастили пользователей

По итогам первого полугодия 2025 года банковские pay-сервисы в России показывают заметный рост по количеству активных пользователей и объему транзакций. У некоторых участников рынка показатели увеличились в несколько раз по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант».

Так, T-Pay уже насчитывает 9 млн пользователей и свыше 9 млн онлайн-платежей в месяц. У «Газпромбанка» количество транзакций Gazprom Pay выросло почти вдвое, а число пользователей превысило 3,3 млн. В МТС-банке аудитория выросла до 5 млн человек, с оборотом более 32 млрд руб. за полгода. ВТБ Pay за восемь месяцев привлек почти млн активных клиентов и резко увеличил транзакционные объемы.

Эксперты связывают рост с желанием банков снизить себестоимость приема платежей, исключив посредников, и повысить лояльность клиентов через собственные экосистемы и выгодные кешбэк-программы. Однако в ближайшие годы число пользователей останется на текущем уровне, либо вовсе уменьшится.

Ранее Сбербанк зафиксировал рост объема альтернативных методов оплаты: по итогам первого квартала 2025 года ежемесячный оборот таких транзакций превысил 1 трлн руб.