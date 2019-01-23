Павел Дуров запустит блокчейн-платформу TON уже в марте

Основатель Telegram Павел Дуров запустит криптовалюту Gram и платежную блокчейн-платформу TON уже в марте, пишет The Bell со ссылкой на источники и рассылку для инвесторов проекта.

Команда Дурова готова к полному запуску в начале 2019 года. В течение месяца должна состояться встреча крупнейших инвесторов проекта, где команда представит, как работает блокчейн-платформа TON и первые примеры ее работы в Telegram. Февраль уйдет на «поиск ошибок и недоработок». Возможны даже задержки на 2−3 месяца — из-за «инновационной природы разработки».

В последней рассылке, которую разослали инвесторам, сообщается, что TON готов примерно на 90%, а свежие новости о платформе появятся в феврале 2019 года.

Сейчас команда TON изучает правовые вопросы в более чем 10 юрисдикциях, готовя систему к всемирной экспансии. TON Issuer Inc. активно работает с криптобиржами в Японии, Китае и Великобритании. Торги, скорее всего, начнутся в Азии, а Япония может оказаться первой страной, где ходит Gram.

Инвесторы вложили в разработку 1,7 миллиарда долларов. Авторы проекта обещают, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. В системе будет использоваться собственная криптовалюта Gram.

Создатели планируют встроить платежную систему в мессенджер, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

Напомним, сроки запуска новой блокчейн-платформы уже переносились. Изначально запустить тестовую сеть планировали в 2018 году.