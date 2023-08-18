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18+
18.08.2023 в 15:24

Павел Деревянко прочел мысли дочери в новой кампании МТС

Однако с подпиской МТС Junior в суперсиле нет необходимости

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Павел Деревянко прочел мысли дочери в новой кампании от МТС. Дочка героя счастлива, что папа угадал с нужной секцией, словно прочел ее мысли. И Деревянко пустился в размышления, как бы изменились их взаимоотношения, если бы он действительно обладал такой суперсилой. Однако с подпиской МТС Junior в сверхспособности нет необходимости, ведь она позволяет родителям больше узнать о своем ребенке и лучше понять его.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Мы продолжаем развивать нашу детскую подписку МТС Junior, дополняя ее новыми возможностями и сервисами. В этот раз мы добавили сервис Leoni. С его помощью можно определить склонности и способности ребенка, а значит, понимать и то, какие секции и кружки будут ему полезны. Надеемся, что МТС Junior будет особенно актуален в начале учебного года.

Кроме размещения на ТВ в кампании также планируется масштабное продвижение в интернете, на радио, а также различные нестандартные проекты в диджитал и офлайне.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Дарья Маилова
Менеджер проекта: Вера Гордеева

BBDO Moscow (агентство)

Режиссёр: Ярослав Чеважевский

МТС
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