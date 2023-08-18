Павел Деревянко прочел мысли дочери в новой кампании МТС

Павел Деревянко прочел мысли дочери в новой кампании от МТС. Дочка героя счастлива, что папа угадал с нужной секцией, словно прочел ее мысли. И Деревянко пустился в размышления, как бы изменились их взаимоотношения, если бы он действительно обладал такой суперсилой. Однако с подпиской МТС Junior в сверхспособности нет необходимости, ведь она позволяет родителям больше узнать о своем ребенке и лучше понять его.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Мы продолжаем развивать нашу детскую подписку МТС Junior, дополняя ее новыми возможностями и сервисами. В этот раз мы добавили сервис Leoni. С его помощью можно определить склонности и способности ребенка, а значит, понимать и то, какие секции и кружки будут ему полезны. Надеемся, что МТС Junior будет особенно актуален в начале учебного года.
Кроме размещения на ТВ в кампании также планируется масштабное продвижение в интернете, на радио, а также различные нестандартные проекты в диджитал и офлайне.
Состав творческой группы
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Дарья Маилова
Менеджер проекта: Вера Гордеева
BBDO Moscow (агентство)
Режиссёр: Ярослав Чеважевский