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30.08.2021 в 13:22

Михаил Глухов назначен директором по маркетингу российского подразделения Paulig

Он сменил Александра Копытова, который перешел в глобальную команду Paulig Group

Михаил Глухов, Paulig

Paulig назначила Михаила Глухова директором по маркетингу бизнес-подразделение «Россия и СНГ». Он будет отвечать за разработку и внедрение маркетинговой стратегии и запуск новых продуктов, рассказали Sostav в компании.

Глухов работал в таких крупных FMCG-компаниях, как PepsiCo, Danone, «Русагро», где занимался запуском новых брендов, разработкой инновационных продуктов и различных рекламных кампаний.

Михаил Глухов, директор по маркетингу в компании Paulig, бизнес-подразделение «Россия и СНГ»:

Как команда, мы сосредоточимся на том, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка, используя знание основных тенденций в категории и понимание предпочтений наших
потребителей.

На этой должности Глухов сменил Александра Копытова, который в июне этого года стал директором по новым возможностям и инсайтам в глобальной маркетинговой команде Paulig Group.

Paulig
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