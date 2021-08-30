Михаил Глухов назначен директором по маркетингу российского подразделения Paulig

Paulig назначила Михаила Глухова директором по маркетингу бизнес-подразделение «Россия и СНГ». Он будет отвечать за разработку и внедрение маркетинговой стратегии и запуск новых продуктов, рассказали Sostav в компании.

Глухов работал в таких крупных FMCG-компаниях, как PepsiCo, Danone, «Русагро», где занимался запуском новых брендов, разработкой инновационных продуктов и различных рекламных кампаний.

Михаил Глухов, директор по маркетингу в компании Paulig, бизнес-подразделение «Россия и СНГ»: Как команда, мы сосредоточимся на том, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка, используя знание основных тенденций в категории и понимание предпочтений наших

потребителей.

На этой должности Глухов сменил Александра Копытова, который в июне этого года стал директором по новым возможностям и инсайтам в глобальной маркетинговой команде Paulig Group.