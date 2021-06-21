Александр Копытов назначен директором по новым возможностям и инсайтам Paulig Group

Александр Копытов, ранее занимавший должность директора по маркетингу российского подразделения Paulig, станет директором по новым возможностям и инсайтам в глобальной маркетинговой команде Paulig Group, рассказали Sostav в компании.

Он приступит к работе с 1 августа 2021 года в глобальном офисе компании в Хельсинки. В его обязанности будет входить разработка новых продуктов, а также поиск ниш, в которых Paulig Group потенциально может занять серьезную долю рынка.

Копытов более четырех лет возглавлял департамент маркетинга в российском подразделении Paulig. Под его руководством бренд Paulig обновил позиционирование, был перезапущен дизайн линейки продуктов и разработаны локальные креативные кампании. Также в 2020 году российское подразделение разработало новый продукт, который был запущен на других рынках. До этого Копытов работал в United Bakers (сейчас — Kellogg Company), DHL Express, SUN InBev.

Ольга Свечникова, генеральный директор Paulig в России: Мы рады, что Александр Копытов получит возможность проявить себя в новой роли и, я уверена, поможет глобальной команде разработать и принять новые стратегические решения, которые поспособствуют укреплению бизнеса Paulig во всех странах присутствия. Для Paulig крайне важно сохранять сильных сотрудников внутри компании, предлагая им новые возможности для роста.

Александр Копытов, директор по новым возможностям и инсайтам Paulig Group: Paulig научила меня быть открытым к новым вызовам, именно поэтому я рассматриваю новое назначение как возможность проявить свои лучшие профессиональные качества на международных рынках. Мне предстоит сфокусироваться на трендах и инсайтах, которые позволят бизнесу Paulig Group расти и развиваться в глобальном масштабе как в уже существующих, так и новых для компании категориях.

В октябре 2020 года производитель продуктов питания Paulig назначил Ольгу Свечникову руководителем российского подразделения. До назначения она занимала должность операционного директора рекламного агентства DDB Россия.