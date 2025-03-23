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18+
23.03.2025 в 10:15

Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims

Патрик принял участие в откровенной фотосессии со своей невестой

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Патрик Шварценеггер и его невеста Эбби Чемпион приняли участие в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Ким Кардашьян Skims.

Пара предстала в кадре в роли жениха и невесты, продемонстрировав свадебную коллекцию нижнего белья, а на одном из снимков Патрик и вовсе снялся обнаженным, прикрывшись лишь букетом белых роз. В коллекцию вошли кружевные комплекты нижнего белья, корсеты, пижамы и другие предметы для свадебных торжеств и медового месяца.

Для Патрика Шварценеггера и Эбби Чемпион эта фотосессия стала своеобразной подготовкой к их собственной свадьбе. 31-летний актер и 28-летняя модель состоят в отношениях с 2015 года, а в конце 2023 года Патрик сделал своей возлюбленной предложение.

Невеста Шварценеггера призналась, что с нетерпением ждет возможности надеть вещи из коллекции Skims на свою свадьбу и в медовый месяц.

Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims
Skims
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