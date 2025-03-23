Сын Арнольда Шварценеггера разделся для рекламы Skims

Патрик Шварценеггер и его невеста Эбби Чемпион приняли участие в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Ким Кардашьян Skims.

Пара предстала в кадре в роли жениха и невесты, продемонстрировав свадебную коллекцию нижнего белья, а на одном из снимков Патрик и вовсе снялся обнаженным, прикрывшись лишь букетом белых роз. В коллекцию вошли кружевные комплекты нижнего белья, корсеты, пижамы и другие предметы для свадебных торжеств и медового месяца.

Для Патрика Шварценеггера и Эбби Чемпион эта фотосессия стала своеобразной подготовкой к их собственной свадьбе. 31-летний актер и 28-летняя модель состоят в отношениях с 2015 года, а в конце 2023 года Патрик сделал своей возлюбленной предложение.

Невеста Шварценеггера призналась, что с нетерпением ждет возможности надеть вещи из коллекции Skims на свою свадьбу и в медовый месяц.