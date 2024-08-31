«Авито Услуги» и «Продленка» на фестивале «Архстояние» – уникальный опыт интеграции

Сервис «Авито Услуги» принял участие в крупнейшем фестивале ленд-арта и современного искусства «Архстояние», который традиционно проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. В этом году фестиваль привлек более 10 000 участников, среди которых платформа совместно с командой проекта «Продленка» создали уникальное пространство, органично сочетающее креативные инсталляции и демонстрацию возможностей компании.

Концепция проекта

Основной идеей сотрудничества с фестивалем стала демонстрация широкого выбора услуг на платформе через креативные форматы. Вместе с «Продленкой» платформа создала уникальный кэмп, где посетители могли погрузиться в атмосферу разных жизненных этапов — от детства до юности, каждый из которых сопровождался стилизованными зонами. В них креативно и интерактивно были продемонстрированы различные категории услуг, представленные на платформе — от ремонта и перевозок до услуг красоты, организации мероприятий и клининга. Основной месседж кампании: «специалисты с “Авито Услуг” могут сделать все», и каждая деталь лагеря воплощала это утверждение в жизнь, демонстрируя широту возможностей исполнителей, представленных на платформе.

Описание зон кэмпа: от детства до юности

Детство

В этой зоне посетители могли ощутить себя детьми. Огромные стулья, кровати и карандаши создавали ощущение возвращения в детство. Мебель в фирменных цветах собрали мастера с «Авито Услуг» вместе с волонтерами кемпа. А бирки на каждом предмете показывали широту услуг на платформе. Ведь мастера с «Авито Услуг» могут собрать вам такую же мебель или другую.

Отрочество

Эта зона переносила гостей в атмосферу 2000-х годов. Здесь царила атмосфера вечеринок той эпохи: ретро-телевизор, ковер, мебель и постеры, оформленные как обложки журналов о моде и красоте 2000-х, с настоящими работами мастеров с «Авито Услуг» на обложках. Также в этой зоне на ретро-телевизоре крутились клипы нулевых и стилизованные под них рекламные ролики сервиса про строительство, клининг и ремонт техники. Особую ностальгию вызывало то, что эти ролики озвучил диктор того самого MTV — Евгений Рыбов. Его голос мгновенно переносил гостей в ту эпоху, добавляя аутентичности и усиливая эмоциональную связь с воспоминаниями. Гости могли полистать и взять с собой лукбуки — журналы с идеями макияжа и причесок, разработанными мастерами сервиса. Эти издания погружали в атмосферу той эпохи, одновременно демонстрируя мастерство специалистов компании.

Юность

В этой зоне были активные развлечения. Цветная диджейская установка, созданная мастерами с «Авито Услуг», задавала ритм вечерним дискотекам. Она наглядно демонстрировала, что с помощью специалистов компании можно не только собрать профессиональную диджейскую стойку, но и организовать полноценное незабываемое мероприятие.

За участие в активностях кемпа гости могли получить мерч от бренда «Авито Услуг». Он был особенно актуален в жаркую погоду: стильные панамки защищали от солнца, а бутылки для воды помогали сохранить прохладу в течение дня.

Уникальный подход и результаты

Проект на «Архстоянии» позволил подчеркнуть разнообразие и многогранность услуг, предлагаемых на платформе. Мастера сервиса не только собрали экспонаты и инсталляции для фестиваля, но и поучаствовали в создании атмосферы. Логистику всего проекта обеспечили водители, которые привозили на фестиваль материалы и оборудование на брендированном транспорте.

Интерактивное взаимодействие с брендом оказало значительное влияние на его восприятие. Через кэмп компании и «Продленки» прошло более 2 000 человек, что составило пятую часть всех гостей фестиваля.

Партнерство с фестивалем «Архстояние» показало, что нестандартные интеграции могут стать одним из инструментов для продвижения бренда и роста имиджевых метрик. Сервис доказал, что платформа может органично вписаться в самые неожиданные проекты, сохраняя при этом свою актуальность и пользу для широкой аудитории.