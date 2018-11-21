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Парфюмерия и гаджеты: какие подарки россияне покупают к Новому году

21.11.2018 в 15:00

«Яндекс» проанализировал предпочтения жителей России

Depositphotos

Россияне уже стали задумываться о подарках к Новому году для близких. Продавцы, в свою очередь, рассчитывают максимально отработать повышенный спрос. Для этого «Яндекс» проанализировал, какие подарки жители России покупают к Новому году.

Большинство россиян предпочитает совершать новогодние покупки в декабре, однако планировать бюджет люди начинают уже с конца октября-начала ноября. И мужчины, и женщины в среднем тратят на подарки в общей сложности от 5 до 10 тысяч рублей. При этом четверть опрошенных мужчин готовы увеличить бюджет до 30 тысяч.

Мужчины зачастую покупают более дорогие подарки, нежели женщины, но при этом планируют поздравлять меньшее количество человек. Так, в среднем, мужчины покупают от двух до пяти новогодних подарков, в то время как женщины — до 10.

Большинство мужчин и женщин покупают подарки в первую очередь близким родственникам и детям. При этом мужчины чаще женщин дарят подарки «вторым половинкам», а женщины чаще мужчин покупают подарки для друзей.

Самые популярные категории новогодних подарков у россиян — косметика и парфюмерия. Своей второй половинке респонденты часто дарят новый парфюм, а друзьям и коллегам — средства ухода.

На третьем месте — одежда и обувь. Особенно часто их дарят друг другу супруги и влюбленные пары. Опрошенные также приобретают к празднику новую одежду и обувь для самих себя.

Товары для дома дарят родственникам, друзьям и коллегам. Для детей лучшим подарком, традиционно, являются игрушки. Их покупают 56% опрошенных, а 22% ответили, что выбирают в качестве подарка ребенку электронику. В топ наиболее востребованных товаров входят также еда и алкоголь, ювелирные изделия и электроника.

Более 80% респондентов покупают подарки в торговых центрах, 56% ещё и делают заказы в интернет-магазинах, но 23% заходят и в небольшие магазины. 77% россиян делают покупки с десктопов, 60% на покупки со смартфонов и 17% на покупки с планшетов.

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