Maer провёл рекламную кампанию в «новостном формате»

17 августа 2023 года в посёлке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области «РусГидро» открыло спортивный комплекс для гребного слалома площадью более 100 гектаров. Коммуникационный партнёр церемонии — медиахолдинг Maer — провёл в Москве рекламную кампанию, основанную на репортажной съёмке с места события. Об этом Sostav рассказали представители Maer.

В спортивном комплексе расположились соревновательный канал протяжённостью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоёмом площадью более 55 000 м². Благодаря кольцевой конфигурации каналов и автоматическим подъёмникам лодок спортсмены могут полностью сфокусироваться на тренировочном процессе и не тратить силы на перенос лодок к старту.

Спортивный объект «РусГидро» возвело за счёт собственных средств и передало его в дар государству. Проектирование и строительство компания выполнила собственными силами, имея опыт проектирования и строительства гидротехнических сооружений и ГЭС. При строительстве объекта она проводила консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома для олимпиад.

Значимость события отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома: Мы присутствуем на знаменательном, историческом событии: впервые канал мирового класса открывается в нашей стране. Он отвечает всем высоким международным стандартам. Я уверен, что канал будет местом проведения как российских соревнований, так и международных.

Коммуникационный партнёр церемонии — медиахолдинг Maer — посвятил открытию спортивного комплекса рекламную кампанию в новостном формате. Гости и жители Москвы увидели кадры с места события в большом масштабе в тот же день. Всего за сутки более 4 млн москвичей узнали о новом спорткомплексе с помощью крупноформатных экранов.

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer: Уверен, созданный «РусГидро» спорткомплекс станет кузницей чемпионов. Подобные подарки от бизнеса — дорогостоящие объекты спортивной инфраструктуры — сегодня большая редкость. На правах коммуникационного партнёра мы будем информировать россиян о спортивных мероприятиях комплекса и поддерживать развитие гребного слалома в стране.

В церемонии открытия гребного канала участвовали первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, руководство компании «РусГидро» и спортсмены — победители и призёры международных и всероссийских соревнований по гребному слалому.

Алсу Миназова, призёр Чемпионата мира по гребному слалому: Это событие имеет для российского спорта огромное значение. Теперь мы сможем тренироваться дома на очень высоком уровне. Это невероятный скачок для гребного слалома. Мы надеемся, что, когда разрешатся все проблемы с Олимпиадой, мы будем готовы выступить на все сто!

Максим Образцов, главный тренер сборной России по гребному слалому: Уверен, что первый в России объект такого уровня сыграет большую роль в развитии гребного слалома. Подобных комплексов, который подарил стране «РусГидро», не более десяти в мире. Наш — самый лучший! Мы постараемся привлечь россиян к этому виду спорта: будем приобщать через катания и развлечения, аттракционы и эстафеты.

Гребной слалом — вид спорта, который предусматривает прохождение на время спортсменами на каноэ или байдарке участков горной реки либо спортивного канала с естественными и искусственными препятствиями. В программу Олимпийских игр гребной слалом вошел в 1972 году.