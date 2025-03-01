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01.03.2025 в 16:26

Pantone создал цвет в честь Дрю Бэрримор

Актриса отпраздновала 50-летний юбилей

Институт Pantone поздравил с 50-летним юбилеем Дрю Бэрримор, подарив ей собственный цвет Drew Barrymore Yellow.

Цвет разрабатывался в тайне от юбилярши, поэтому перед командой Pantone стояла трудная задача по выбору оттенка, который смог бы точно олицетворять личность, таланты и вклад Дрю Бэрримор в кино, искусство, телевидение и дизайн.

В результате получился цвет Drew Barrymore Yellow — мягкий, маслянистый оттенок желтого, именно он, по мнению Pantone, олицетворяет заразительный оптимизм, творческий дух и яркую внешность актрисы.

Ранее Pantone уже выпускал цвета в партнерстве с другими знаменитостями, в частности Team Coco Orange для комика Конана О’Брайена в 2019 году, Ultra Black для продвижения одноименного сингла рэпера Nas в 2020 году и Brady Blue для линии одежды бывшего квотербека New England Patriots Тома Брэди в 2021 году.

Pantone
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