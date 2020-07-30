Ozon в партнерстве с микрокредиторами предложил поставщикам займы

Онлайн-ритейлер Ozon в партнерстве с микрокредиторами запустил b2b-кредитование. Об этом пишут «Ведомости».

Поставщики могут взять кредит на сумму от 500 тыс. до 20 млн рублей по ставке от 12,9% до 19,9% годовых. Условия зависят от того, на какой срок и в каком размере заемщик получает средства. Также учитывается, хранятся ли товары поставщика на складе Ozon или в своих помещениях. Крупные суммы выдадут под залог товара в обороте на площадке интернет-ритейлера. Кредит можно получить и без залога, но тогда в меньшем объеме и на меньший срок.

Пока кредиты выдают в SimpleFinance (крупный инвестор — японский инвестиционный фонд SBI Group) и «Папа финанс» (принадлежит «Мигкредиту» сына Александра Мамута — Николая). Со временем планируется увеличить список кредиторов.

В Ozon говорят, что сейчас у маркетплейса 14 тыс. поставщиков. Согласно данным Data Insight, по объемам продаж Ozon занял третье место среди российских интернет-магазинов — после Wildberries и «Ситилинк».

В 2018 году онлайн-ритейлер запустил площадку Ozon.Invest для p2b-кредитования (peer to business — физические лица кредитуют компании). Более 200 компаний уже воспользовались услугой, за год работы заемщики привлекли свыше 300 млн рублей, цитирует издание вице-президента Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапяна.

В марте b2b-кредитование начал развивать интернет-ритейлер Wildberries. Партером магазина стал банк «Открытие». Заемщики могут получить до 10 млн рублей, но только при наличии личного кабинета.