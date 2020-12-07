Ozon тестирует доставку со сторонних маркет-плейсов

Ozon начал тестировать доставку заказов из сторонних интернет-магазинов. Так ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса.

Первым партнером Ozon по этому направлению стал магазин премиальной косметики Authentica.love, с остальными компаниями ведутся переговоры. Новая услуга может быть интересна компаниям, которым сложно организовать логистику в разные регионы России, а также тем, кто только начинает развитие собственных онлайн-продаж.

По словам представителя Ozon, партнерство даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon — 80% из них сейчас работает по франшизе, и за обработку заказов сторонних интернет-магазинов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату. Тариф будет рассчитываться исходя из количества товаров, а также расстояния. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через Ozon составили 80,7 млрд руб. По этому показателю маркетплейс уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). У компании более 4500 пунктов выдачи заказов, 2700 курьеров по всей России, а также 7500 собственных постаматов.

Оказание логистических услуг — логичный шаг для крупного онлайн-оператора, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. По мнению гендиректора PickPoint, прежде всего новая услуга направлена на уже действующих продавцов, которые основную часть логистики берут на себя.

Пандемия коронавируса ускорила развитие онлайн-торговли в России: в 2020 г. продажи через интернет вырастут на 44% до 2,5 трлн руб., а к 2024 г. достигнут 7,2 трлн руб., говорится в ноябрьском отчете Data Insight. Есть логика и в том, чтобы дать дополнительно заработать партнерским пунктам выдачи: некоторые из них недозагружены, да и в целом этот бизнес обычно приносит предпринимателям небольшой доход, объясняет Федор Вирин.