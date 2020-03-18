Ozon отказался работать со сторонними постаматами

Крупный онлайн-ритейлер Ozon отказался от доставки в постаматы сторонних компаний вроде «Халвы» или PickPoint, пишет «Коммерсант». Партнеры компании утверждают, что для них это решение стало полной неожиданностью.

Компания уведомила партнеров о разрыве отношений, не сообщив официальной причины прекращения сотрудничества. Некоторые из них откровенно удивились такому решению на фоне пандемии коронавируса.

Денис Петрушевский, генеральный директор сети «Халва»: Мы уважаем решение партнера, принимаем, но не понимаем. Мы рассчитываем, что сейчас с учетом непростой ситуации вокруг вируса бесконтактные способы доставки будут и дальше набирать популярность.

Гендиректор сети постаматов TelePort Сергей Васильев подтвердил, что ритейлер убрал их пункты выдачи с карты. «До последнего времени Ozon заявлял нам, что качество предоставляемой нами услуги было на самом высоком уровне, и говорил о расширении сотрудничества. Официальных версий причин от них не поступило», — сообщил он.

В пресс-службе Ozon сообщили, что действительно решили отказаться от работы с партнерами. По словам представителя ритейлера Марии Заикиной, у компании достаточно постаматов, чтобы обеспечить выдачу товаров. Сейчас их порядка 8 тыс.

Ozon: В результате нашей экспансии большинство партнерских точек сейчас расположены рядом с нашими либо постаматами, либо пунктами выдачи заказов, и, предлагая выдачу в партнерских постаматах, мы размываем для клиента представление о нашем бренде, усложняем для него навигацию и клиентский опыт.

Недавно интернет-магазин Ozon запустил масштабную рекламную кампанию с Дмитрием Маликовым. Ролики сняты в формате видеоновелл, напоминающих о том, что зачастую мы слишком близко к сердцу воспринимаем небольшие бытовые неприятности, будь то разбитая кружка или пролитый на рубашку кофе — исправить их можно благодаря Ozon, где найдется все необходимое.