Дмитрий Маликов — новое лицо Ozon. В рекламе он обливается кофе и становится жертвой инопланетян

Интернет-магазин Ozon запустил масштабную рекламную кампанию с Дмитрием Маликовым. Ролики сняты в формате видеоновелл, напоминающих о том, что зачастую мы слишком близко к сердцу воспринимаем небольшие бытовые неприятности, будь то разбитая кружка или пролитый на рубашку кофе — исправить их можно благодаря Ozon, где найдется все необходимое.
Дмитрий Маликов:
9 марта на всех экранах страны стартовала новая рекламная кампания Ozon с моим участием. Чего только я не испытал на съемках: прыгал на батуте, проливал на себя литры кофе, на моих глазах разбили вдребезги настоящий рояль, не говоря уже о встрече с гламурным рэпером и стараниях кошки Сони.
Кампания разработана совместно с агентствами Hungry Boys и Hype Production. Контракт с Дмитрием Маликовым Ozon заключил на один год.
Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации в Ozon:
Нам нужен был герой, чьи личные качества и бэкграунд идеально совпали бы с характером бренда и могли бы его подчеркнуть. Ozon — хорошо знакомый, дружелюбный, профессиональный, стильный и с хорошим чувством юмора, поэтому Дмитрий стал идеальной персоной для коллаборации.
Алена Морозова, креативный арт-директор:
Всего мы написали около 50-ти сценариев (там были такие находки, как виньетка о чувствах кошки Сони или скетч о Большом Конном Походе), которые в итоге вылились в мультивселенную Дмитрия Маликова. В ней перемешаны его реальность, экранный образ и совсем гротескный вымысел — в одном ролике героиней становится реальная дочь Стеша, в другом мы драматично разбиваем его рояль, а в третьем его похищают инопланетяне.
Этот нестандартный подход к рекламным кампаниям разделила с нами команда Ozon, режиссер Берни Ру, обернувший все своей эстетикой, легендарный оператор-постановщик Влад Опельянц, и команда Hype Production.
Состав творческой группы:
Ozon (клиент)
Олег Дорожок — Marketing Director
Мария Николаева — Head of Marketing Communications
Екатерина Савицкая — Marketing Communications Manager
Лидия Лошманова — Head of SMM and Influencer Marketing
Ксения Лёсина — Influencer Marketing Manager
Hungry Boys (креатив)
Артем Филимонов — Creative Director
Алёна Морозова — Creative Art Director
Дмитрий Лосев — Copywriter
Wanslez Quaresma — Art Director
Наталья Касумович — Senior Video Producer
Ольга Николич — Video Producer
Дарья Мансурова — Senior Account Manager
Hype Production (продакшн)
Bernie Roux — Director
Владислав Опельянц — Director of Photography
Евгения Аникина — Producer
Мария Емельянова — Producer Assistant
Вова Поповиченко — 1st AD
Алексей Горбунков — Photographer
Стас Резников — Production Manager
Тимур Гарифуллин — Production Manager assistant
Александр Егоров, Олег Гринчишин — Gaffers
Николай Шинкаренко — 1st AC and focus
Владимир Кравченко — Location Manager
Юлия Ерохина — Casting Director
Ангелина Терехова — Production design
Роман Овсянников — Props Assistant
Евгений Сорокин — SFX
Светлана Грибанова — Costume Designer
Дарья Фурсенко — Make-up Artist
Анастасия Сериденко, Данила Волков — Post-production producers
Антон Мироненков — Edit
Андрей Меснянкин — Color Correction
Екатерина Боловцова — Making of
Студия «Тушите Свет» (Motion)
Александр Чернявский — Executive Producer
Анна Сергеева — Production Assistant
Студия Feel Factory (KV)