Дмитрий Маликов — новое лицо Ozon. В рекламе он обливается кофе и становится жертвой инопланетян

Интернет-магазин Ozon запустил масштабную рекламную кампанию с Дмитрием Маликовым. Ролики сняты в формате видеоновелл, напоминающих о том, что зачастую мы слишком близко к сердцу воспринимаем небольшие бытовые неприятности, будь то разбитая кружка или пролитый на рубашку кофе — исправить их можно благодаря Ozon, где найдется все необходимое.

Дмитрий Маликов​: ​ 9 марта на всех экранах страны стартовала новая рекламная кампания Ozon с моим участием. Чего только я не испытал на съемках: прыгал на батуте, проливал на себя литры кофе, на моих глазах разбили вдребезги настоящий рояль, не говоря уже о встрече с гламурным рэпером и стараниях кошки Сони.

Кампания разработана совместно с агентствами Hungry Boys и Hype Production. Контракт с Дмитрием Маликовым Ozon заключил на один год.

Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации в Ozon​: Нам нужен был герой, чьи личные качества и бэкграунд идеально совпали бы с характером бренда и могли бы его подчеркнуть. Ozon — хорошо знакомый, дружелюбный, профессиональный, стильный и с хорошим чувством юмора, поэтому Дмитрий стал идеальной персоной для коллаборации.

Алена Морозова, креативный арт-директор:​ ​ Всего мы написали около 50-ти сценариев (там были такие находки, как виньетка о чувствах кошки Сони или скетч о Большом Конном Походе), которые в итоге вылились в мультивселенную Дмитрия Маликова. В ней перемешаны его реальность, экранный образ и совсем гротескный вымысел — в одном ролике героиней становится реальная дочь Стеша, в другом мы драматично разбиваем его рояль, а в третьем его похищают инопланетяне. Этот нестандартный подход к рекламным кампаниям разделила с нами команда Ozon, режиссер Берни Ру, обернувший все своей эстетикой, легендарный оператор-постановщик Влад Опельянц, и команда Hype Production.

