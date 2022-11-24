Ozon и Wildberries захватили три четверти рынка доставки

Российские интернет-магазины в 2022 году стали всё чаще отказываться от услуг логистических операторов и развивать свои системы доставки. Маркетплейсы активно продвигают модель FBO (Fulfilment by Operator), когда они не просто предоставляют «витрину», а занимаются хранением, обработкой и доставкой заказа, сообщают «Ведомости».

По данным исследования Data Insight «Последняя миля для интернет-торговли» по итогам трёх кварталов 2022 года, на рынке наблюдается тенденция консолидации: закрываются небольшие курьерские службы, снижаются объёмы бизнеса более крупных транспортных компаний. Основной рост приходится на Ozon и Wildberries, в III квартале 2022 года их доля от всех служб доставки составила 75%, в то время как в 2021 году на них приходилось 62%.

За 2021 год логисты и курьеры интернет-магазинов доставили 1,58 трлн посылок (+79% к 2020 году). В I квартале 2022 года рост год к году составил 83%, то во втором и третьем — 53%. Всего за девять месяцев доставлено 1,7 трлн заказов. Ускоренный переход продавцов на маркетплейсы приведет к снижению доли рынка логистических услуг для предприятий интернет-торговли на 10% в 2022 году, считают в Data Insight.

Аналитики отметили увеличение спроса со стороны на аутсорсинг «неудобной» логистики — рискованных направлений, которые до этого они пытались брать на себя. Кроме того, многие магазины практикуют бесплатный самовывоз товара и этот способ получения остается наиболее востребованным для крупной бытовой техники, утверждает представитель «М.видео-Эльдорадо»: в этой сети так забирают технику до 85% клиентов по всей стране.

По словам представителя Wildberries, расходы на логистику сейчас сильно растут из-за повышения стоимости всех её компонентов, начиная от складского оборудования и коммерческого транспорта и заканчивая материалами для строительства новых логистических объектов. С 2020 года их стоимость возросла примерно на 50%, отмечает собеседник.

Ранее сообщалось, что логистический оператор СДЭК займётся размещением indoor-рекламы на экранах в своих пунктах выдачи заказов. Компания уже ведёт переговоры с крупными рекламными группами о соответствующих интеграциях.