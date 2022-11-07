СДЭК выходит на рынок indoor-рекламы

Логистический оператор СДЭК займется размещением indoor-рекламы на экранах в своих пунктах выдачи заказов. Компания уже ведёт переговоры с крупными рекламными группами о соответствующих интеграциях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя продукта «СДЭК Media» (рекламное подразделение компании) Игоря Рязанова.

Цифровые экраны уже установлены почти в более чем 3 тыс. пунктах выдачи. Тестовые размещения начались осенью 2021 года, а первые интеграции с Tele2, «Тинькофф кассой», «Яндекс.Бизнесом», «Дом.ру» запущены в июле 2022 года. Вопросы сотрудничества обсуждаются также с рекламной группой АДВ и агентством Media Instinct Group (входит в OMD OM Group ).

В июле — сентябре выручка «СДЭК Media» составила порядка 80 млн руб. Планируется, что к 2025 году она составит 7% от всей выручки СДЭК, говорит Рязанов. Выход на рынок indoor-рекламы он объяснил «частью глобальной стратегии диверсификации бизнеса компании». Таким образом логистический оператор выстраивает торговую экосистему, в которую уже входят сервис онлайн-оплаты «СДЭК Pay», маркетплейс по доставке западных товаров «CDEK.Shopping».

Компанию, по словам Рязанова, заинтересовал «высокий потенциал роста» рынка indoor-рекламы. Так, в 2021 году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) рынок indoor-рекламы вырос на 64% до 2,3 млрд руб., а весь рекламный рынок достиг 578 млрд руб.

Участники рынка полагают, что проект будет интересен широкому кругу рекламодателей. Директор департамента наружной рекламы АДВ Людмила Сапронова отмечает, что такой формат размещения крайне удобен: пункты СДЭК расположены как в центре, так и в спальных районах: «Это позволяет «поймать» потребителя там, где нет возможности сделать это стандартной наружкой».

В 2019 году рекламу на 6,5 тыс. экранах запустила «Почта России». В компании сообщили, что такой канал коммуникации востребован рынком, однако выручку направления раскрыть отказались .