Ozon и «Авокадо» названы самыми популярными франшизами года

Рынок франчайзинга в России продолжает рост. Сейчас в России работает 3095 различных брендов франшиз — на 11,3% больше, чем годом ранее. Самой популярной франшизой у предпринимателей за январь-сентябрь 2022 года стал Ozon, под вывеской которого за это время открылось 2,6 тыс. партнёрских пунктов выдачи заказов, собщает Forbes.

У 30 участников рейтинга самых выгодных франшиз Forbes за девять месяцев 2022 года открылось более 5 тыс. партнёрских предприятий, общее их количество достигло 29 тыс. Таким образом, с начала года количество франшиз у топ-30 увеличилось почти на 20%.

На втором месте по популярности после Ozon — сеть продуктовых магазинов «Авокадо», которая приросла 1230 новыми магазинами. Бессменный лидер рейтинга прошлых годов — сеть школ скорочтения IQ007 — выбыл из списка из-за большого количества закрытых точек.

Как поясняет руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская, в марте 2022 года интерес к покупке франшизы одномоментно сократился на 30%, однако летом вновь набрал обороты. Но с 21 сентября, после объявления частичной мобилизации, вновь были заморожены практически все переговоры. Тяжелее всех, по её словам, переживают кризис франшизы «среднего» ценового сегмента, где стоимость франшизы составляет от 1 до 5 млн рублей.

Один из трендов этого года — рост уровня доверия предпринимателей к российским брендам, которые до событий 2022 года были на втором плане. Кроме того, многие сети сделали акцент в развитии на малые города. Дальше всех в этом плане пошел Ozon, который впервые в России предложил партнёрство для сел и посёлков с населением до 3,5 тыс. человек.

Согласно исследованию Original Works, самые большие инвестиции приходятся на франшизы из отрасли «Общественное питание» и «Розничная торговля непродовольственная». Самые «доступные» в плане инвестиций отрасли — это «Услуги бизнесу и населению» и «Образование и обучение детей».