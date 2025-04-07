ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости завышения цен перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим торговым сетям уведомления о необходимости соблюдать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса на продукты питания перед Пасхой. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ведомство напомнило, что стоимость ряда продовольственных товаров, включая куриные яйца, может изменяться в течение года под влиянием сезонных факторов. В преддверии Пасхи спрос на такие товары, как яйца, кондитерские изделия и сливочное масло, традиционно возрастает. В этой связи ФАС обратила внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен.

Антимонопольная служба подчеркнула обязательность строгого соблюдения законодательства при ведении хозяйственной деятельности. В случае выявления признаков недобросовестных действий, ведомство обещает принять меры реагирования.

Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям своевременно транслировать снижение отпускных цен от поставщиков конечным потребителям.

Светлое Христово Воскресение, один из ключевых праздников христианства, традиционно отмечается православной и католической церквями в разные дни и с различиями в обрядах. В 2025 году Пасха у обеих конфессий совпадет и будет праздноваться 20 апреля.