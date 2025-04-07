Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
iConText Group
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.04.2025 в 13:15

ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости завышения цен перед Пасхой

Регулятор напомнил торговым сетям о необходимости добросовестного поведения на рынке и пригрозил мерами за нарушения

5

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим торговым сетям уведомления о необходимости соблюдать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса на продукты питания перед Пасхой. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ведомство напомнило, что стоимость ряда продовольственных товаров, включая куриные яйца, может изменяться в течение года под влиянием сезонных факторов. В преддверии Пасхи спрос на такие товары, как яйца, кондитерские изделия и сливочное масло, традиционно возрастает. В этой связи ФАС обратила внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен.

Антимонопольная служба подчеркнула обязательность строгого соблюдения законодательства при ведении хозяйственной деятельности. В случае выявления признаков недобросовестных действий, ведомство обещает принять меры реагирования.

Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям своевременно транслировать снижение отпускных цен от поставщиков конечным потребителям.

Светлое Христово Воскресение, один из ключевых праздников христианства, традиционно отмечается православной и католической церквями в разные дни и с различиями в обрядах. В 2025 году Пасха у обеих конфессий совпадет и будет праздноваться 20 апреля.

ФАС Пасха
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.