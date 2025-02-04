ФАС обязала Ozon и Wildberries создать «прозрачный» механизм участия продавцов в акциях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм участия селлеров в скидочных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компании должны обеспечить «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях», и уведомить об этом ФАС до 28 февраля 2025 года.

«Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца», — говорится в сообщении службы.

Ранее оба маркетплейса изменили условия проведения акций на своих площадках. Товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет.

В ФАС сочли, что такие действия лишают предпринимателей возможности управлять ценами на свои товары. Если компании не выполнят требования в срок, ведомство возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС трижды оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу. Ролики с нарушениями транслировались на федеральных телеканалах и радиостанциях.

Пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ: Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка. Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес.