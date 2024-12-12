Ozon раскрыл статистику для покупателей с публичными профилями

Маркетплейс Ozon добавил статистику для покупателей с открытыми профилями. Теперь они и другие пользователи могут видеть количество просмотров оставленных отзывов и профиля. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в показателях будут учитываться просмотры открытых не анонимных отзывов, оставленных за все время. Статистику можно просматривать лишь в открытых профилях — если страница скрыта, то данные никто не увидит.

Покупатели с публичными профилями также могут скрыть свой профиль целиком — после этого статистика будет недоступна другим пользователям.

Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon: Больше половины пользователей изучают отзывы на товар перед покупкой. Впечатления других клиентов помогают принять решение о покупке. Открытая статистика будет мотивировать пользователей площадки делиться мнениями о покупках чаще — это поможет другим клиентам сделать осознанный выбор.

Ранее сообщалось, что «OBI Россия» выйдет на Ozon с товарами под международным брендом.