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12.12.2024 в 12:30

Ozon раскрыл статистику для покупателей с публичными профилями

Опция позволит пользователям находить и выбирать товары

Маркетплейс Ozon добавил статистику для покупателей с открытыми профилями. Теперь они и другие пользователи могут видеть количество просмотров оставленных отзывов и профиля. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в показателях будут учитываться просмотры открытых не анонимных отзывов, оставленных за все время. Статистику можно просматривать лишь в открытых профилях — если страница скрыта, то данные никто не увидит.

Покупатели с публичными профилями также могут скрыть свой профиль целиком — после этого статистика будет недоступна другим пользователям.

Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon:

Больше половины пользователей изучают отзывы на товар перед покупкой. Впечатления других клиентов помогают принять решение о покупке. Открытая статистика будет мотивировать пользователей площадки делиться мнениями о покупках чаще — это поможет другим клиентам сделать осознанный выбор.

Ранее сообщалось, что «OBI Россия» выйдет на Ozon с товарами под международным брендом.

Ozon публичный профиль
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