Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2024 в 08:00

На Ozon появятся товары из OBI

Спор за бренд до сих пор находится в процессе урегулирования

«OBI Россия» выйдет на Ozon с товарами под международным брендом, использовать который год назад пыталась запретить немецкая OBI GmbH. Так, на площадке появится около 26 тыс. товаров для дома и ремонта, сообщает РБК со ссылкой на представителя «OBI Россия».

Сначала на Ozon будет доступна только часть товаров из OBI, позже будет представлено около 90% ассортимента сети гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции. В «OBI Россия» рассчитывают на интерес со стороны покупателей в преддверии сезона повышенного спроса, в частности, на снегоуборочную технику, товары для дома и елочные украшения.

Заказы будет доставлять собственная курьерская служба OBI напрямую со складов, поэтому продукция бренда будет доступна только в городах присутствия сети. В будущем партнеры планируют развивать другие форматы сотрудничества.

Напомним, год назад немецкая OBI GmbH потребовала запретить бывшей «дочке» в России использовать ее бренд. В компании пояснили, что сейчас этот спор находится в процессе урегулирования. «Мы продолжаем работу как «OBI Россия», — подчеркнул представитель компании.

OBI Ozon
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.