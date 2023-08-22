Комиссия Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon

Комиссия американской фондовой биржи Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании, сообщает Telegram-канал онлайн-ритейлера.

«Получили письменное решение Nasdaq на вторую и финальную апелляцию о делистинге наших акций с биржи — увы, её снова отклонили», — указано в сообщении.

Как отметили в компании, далее решение о делистинге должен утвердить или отклонить совет директоров Nasdaq. Если решение будет принято, то «в течение нескольких недель» ADS [American Depositary Share, американская депозитарная акция — прим. Sostav] компании перестанут числиться в списке биржи.

В Ozon добавили, что в этом случае финансовая устойчивость компании не пострадает, а бумаги продолжат торговаться на Московской бирже.

Ozon направил повторную апелляцию на решение Nasdaq о делистинге ценных бумаг в июне. Первую попытку онлайн-ритейлер предпринимал в марте.

Ранее американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» на решение о делистинге, принятое в марте. Ценные бумаги компании остались в биржевом списке, но решение о приостановке торгов акциями продолжит действовать.

Кроме «Яндекса» и Ozon уведомления о делистинге от Nasdaq получили Headhunter и Qiwi. Обе компании также обжаловали это решение.

В июне Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций компании HeadHunter, которая решила не оспаривать его вновь.