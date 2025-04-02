Оценки активов на российском рынке продолжают расти

Оценки активов на российском рынке растут второй год подряд. К росту приводит сокращение сделок с иностранцами, которые проходят с дисконтом от 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет финансово-инвестиционной компании Advance Capital.

В 2024 году компании в России оценивались в 4,8 годовой прибыли до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA), тогда как в предыдущем году — в 4,1. В докризисном 2021 году медианное значение показателя для сделок в российском контуре составляло 5,5.

«Мультипликаторы на российском рынке продолжают постепенно восстанавливаться уже второй год подряд по мере сокращения сделок по уходу из России иностранных компаний», — отмечают в Advance Capital, называя основным фактором роста мультипликаторов — сокращение сделок по уходу иностранцев из России.

По подсчетам экспертов, в 2024 году было 56 сделок по выходу иностранцев из активов в России против 111 таких сделок в 2023 году. Из-за обязательных дисконтов мультипликаторы на сделках с участием иностранцев были существенно ниже, чем по сделкам между резидентами, хотя до 2022 года ситуация была обратной — активы иностранцев оценивали более высоко.

Эксперты прогнозируют, что в этом году восстановление оценок активов на российском рынке замедлится, так как массовый исход иностранцев уже завершился. При этом многие владельцы компаний из секторов недвижимости и девелопмента, тяжелой промышленности и тому подобных могут столкнуться с необходимостью проведения реструктуризации бизнеса или всерьез задуматься о продаже активов уже в течение следующего года, допускают эксперты. Они также ожидают новых сделок по перепродаже активов, которые ранее были выкуплены у иностранцев с дисконтом.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, меняющие порядок оценки долей участников при выходе из ООО. Согласно документу, стоимость доли будет определяться не по балансовой стоимости, а по рыночной цене.