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25.03.2025 в 09:00

Правкомиссия одобрила обновленный порядок оценки долей в ООО

Стоимость доли будет определяться не по балансовой стоимости, а по рыночной цене

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, меняющие порядок оценки долей участников при выходе из ООО. Согласно документу, стоимость доли будет определяться не по балансовой стоимости, а по рыночной цене. Изменения, подготовленные Минэкономразвития, предлагается внести в федеральный закон «Об ООО». Об этом сообщают «Ведомости».

Основное нововведение заключается в том, что участник, покидающий компанию, сможет потребовать выплату в размере рыночной стоимости своей доли, установленной независимым оценщиком. Однако механизм не будет применяться, если размер доли оспаривается компанией.

Как пишет издание, если в установленный законом срок (три месяца) оценка не будет завершена или у одной из сторон возникнут возражения, ООО произведет выплату действительной стоимости доли по текущей законодательной схеме.

После этого разница между фактически выплаченной и рыночной стоимостью будет скорректирована: если участник получил сумму, превышающую рыночную цену, он обязан вернуть разницу компании, а если оценка покажет более высокую стоимость, общество должно будет доплатить.

При этом оспорить выплаченную сумму в суде можно будет только по инициативе владельца доли. Такой же механизм будет действовать в случаях взыскания актива через суд по требованию кредитора.

Эксперты называют законопроект важным шагом к повышению прозрачности корпоративных расчетов, но предупреждают о возможном увеличении судебных споров. Новый порядок потребует привлечения независимых оценщиков, что усложнит процесс и увеличит затраты. Однако, по мнению юристов, он позволит более справедливо учитывать стоимость бизнеса при выходе участников.

Напомним, Минэкономразвития представило первоначальный вариант законопроекта еще в 2023 году, после чего документ несколько раз дорабатывался и был вынесен на общественное обсуждение в марте 2024 года.

Правительство правкомиссия
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