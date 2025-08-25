Sostav.ru

25.08.2025 в 12:05

«Восход» и «Мотив» добавили экзотики в серию роликов «Говорит и показывает Урал»

В новой серии показали, как стать звездой офиса, даже если ты в отпуске

5

Совместный проект агентства «Восход» и оператора связи «Мотив» продолжает радовать зрителей новыми эпизодами из жизни уральцев. В новом выпуске зарисовок, который продолжает серию «Говорит и показывает Урал», героям предстоит столкнуться с нетривиальной ситуацией, как стать центром внимания в офисе после отпуска.

Мужчина с фингалом под глазом входит в офис, и коллеги, удивленные его внешним видом, начинают подшучивать: «Ну ты даешь!» Даже начальник не может сдержать эмоций.

Ролик продолжает линию о том, как цифровые сервисы и современные привычки формируют новый взгляд на повседневность уральцев.

Состав творческой группы:

«Мотив» (клиент)

«Восход» (агентство):
Режиссер: Валентин Рудаков
DOP: Константин Шмелев

«Снято Нами» (продакшен):
Исполнительный продюсер: Семён Морозов
Второй режиссер: Егор Хворостухин
Технический директор: Александр Иванов
Механик камеры: Алексей Коробков
Фокус-пуллер: Александр Иванов
Гафер: Александр Мамин
Осветители: Иван Белый, Роман Власов, Александр Денщиков, Александр Пастухов
Монтаж на площадке: Петр Кошкин
Режиссер монтажа: Илья Линецкий
Художник-постановщик: Роман Дымшаков
Художники: Айвар Сулейманов, Елизавета Шибанова
Грим: Виолетта Пикулева
Стиль: Ульяна Мейснер
Администратор: Игорь Салтанов, Елена Родионова
Кастинг директор: Надежда Иванова

Восход Мотив
Видео
