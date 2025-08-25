«Восход» и «Мотив» добавили экзотики в серию роликов «Говорит и показывает Урал»

Совместный проект агентства «Восход» и оператора связи «Мотив» продолжает радовать зрителей новыми эпизодами из жизни уральцев. В новом выпуске зарисовок, который продолжает серию «Говорит и показывает Урал», героям предстоит столкнуться с нетривиальной ситуацией, как стать центром внимания в офисе после отпуска.
Мужчина с фингалом под глазом входит в офис, и коллеги, удивленные его внешним видом, начинают подшучивать: «Ну ты даешь!» Даже начальник не может сдержать эмоций.
Ролик продолжает линию о том, как цифровые сервисы и современные привычки формируют новый взгляд на повседневность уральцев.
Состав творческой группы:
«Мотив» (клиент)
«Восход» (агентство):
