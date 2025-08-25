«Восход» и «Мотив» добавили экзотики в серию роликов «Говорит и показывает Урал»

Совместный проект агентства «Восход» и оператора связи «Мотив» продолжает радовать зрителей новыми эпизодами из жизни уральцев. В новом выпуске зарисовок, который продолжает серию «Говорит и показывает Урал», героям предстоит столкнуться с нетривиальной ситуацией, как стать центром внимания в офисе после отпуска.

Мужчина с фингалом под глазом входит в офис, и коллеги, удивленные его внешним видом, начинают подшучивать: «Ну ты даешь!» Даже начальник не может сдержать эмоций.

Ролик продолжает линию о том, как цифровые сервисы и современные привычки формируют новый взгляд на повседневность уральцев.

Состав творческой группы:

«Мотив» (клиент)

«Восход» (агентство):

Режиссер: Валентин Рудаков

DOP: Константин Шмелев

«Снято Нами» (продакшен):

Исполнительный продюсер: Семён Морозов

Второй режиссер: Егор Хворостухин

Технический директор: Александр Иванов

Механик камеры: Алексей Коробков

Фокус-пуллер: Александр Иванов

Гафер: Александр Мамин

Осветители: Иван Белый, Роман Власов, Александр Денщиков, Александр Пастухов

Монтаж на площадке: Петр Кошкин

Режиссер монтажа: Илья Линецкий

Художник-постановщик: Роман Дымшаков

Художники: Айвар Сулейманов, Елизавета Шибанова

Грим: Виолетта Пикулева

Стиль: Ульяна Мейснер

Администратор: Игорь Салтанов, Елена Родионова

Кастинг директор: Надежда Иванова