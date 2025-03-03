8% опрошенных россиян возьмут отгулы или отпуск для дополнительного отдыха на 8 Марта

64% опрошенных россиян не намерены продлевать отдых на 8 Марта — присоединять к праздничному дню отпуск или отгулы. 8% респондентов хотят так сделать, 15% пока не решили. Еще 13% интервьюируемых сообщили, что у них сменный график работы. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше на 8 Марта, больше работников 35−45 лет (13%) и тех, чей доход превышает 100 тыс. руб. в месяц (16%).

Мужчины чаще, чем женщины, хотят продлить выходные на праздник с помощью отпусков и отгулов (10 и 6% соответственно).

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных жителей страны старше 18 лет, которые имеют постоянную работу.

В 2024 году на 8 Марта было три дня отдыха. Отпуска и отгулы к ним тогда добавили каждый девятый россиянин и каждая десятая россиянка.