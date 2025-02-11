Осторожно: «подарок»! Россиян предупредили о схеме мошенников перед 14 февраля и 8 Марта

Перед Днем всех влюбленных (14 февраля) и Международным женским днем (8 Марта) мошенники начали использовать новые схемы обмана россиян. Злоумышленники рассылают сообщения о посылках-сюрпризах от якобы «зарубежных родственников» или цветах от «таинственных поклонников», оформленных в дорогих салонах. Об этом предупреждают специалисты Angara Security, пишет ТАСС.

Получателям таких сообщений предлагают подтвердить адрес доставки и сообщить код из СМС для курьера. Однако этот код может использоваться для доступа к банковским сервисам или платежным операциям, предупредила руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

По словам Виктории, мошенники могут владеть личными данными жертвы — номером карты, именем и адресом, полученными из утекших баз данных, что делает аферу еще более правдоподобной. В Angara Security рекомендуют россиянам проявлять осторожность, не сообщать коды из СМС неизвестным лицам и не принимать неожиданные «подарки» от незнакомцев, чтобы избежать обмана. В компании признали, что люди часто готовы получать подарки от неизвестных и передавать им любую информацию.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года в Москве было зафиксировано не менее 150 случаев расклейки поддельных QR-кодов, якобы ведущих в домовые чаты. Аналогичные «объявления» мошенников были обнаружены в Твери, Калуге и Ярославле. После сканирования таких кодов пользователи попадают на фишинговые сайты или загружают вредоносное ПО, которое крадет личные данные, включая учетные записи банков и «Госуслуг».