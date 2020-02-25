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25.02.2020 в 14:55

Основатели «Яндекс.Еды» покидают компанию

Бывшие топ-менеджеры продолжат консультировать команду фудтех-направления

Максим Фирсов и Сергей Полиссар покидают руководящие должности в компании «Яндекс.Еда». Информация об этом появилась в Facebook Фирсова. Теперь сервис возглавит Дмитрий Масюк, который ранее развивал сервис «Яндекс.Такси».

Как пишет vc, эту информацию в компании им подтвердили. Также там рассказали, что из компании ради собственных проектов уйдет основатель «Партии еды» Михаил Перегудов, которая превратилась в «Яндекс.Шеф» в марте 2019 года. «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» являются подразделениями сегмента «Такси».

С конца прошлого года «Яндекс.Шеф» продает горячие блюда и наборы через сервис «Яндекс.Лавка». Он, ы свою очередь, станет отдельным направлением внутри фудтех-бизнеса с прямым подчинением Даниилу Шулейко — это гендиректор «Яндекс.Такси».

Кадры Яндекс.Еда Яндекс.Шеф
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