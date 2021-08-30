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30.08.2021 в 06:10

Основатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Состояние Бакальчуков оценили в $13,1 млрд

Основатели онлайн-ритейлера Wildberries супруги Татьяна и Владислав Бакальчуки впервые вошли в рейтинг Forbes богатейших семей России. Они оказались сразу на первом месте с состоянием $13,1 млрд.

Второе место рейтинга заняла семья Гурьевых с состоянием, насчитывающим $6,9 млрд. Прошлогодний рейтинг возглавлял клан Ротенбергов, на этот раз он оказался на третьей строчке с $5,95 млрд.

До конца 2019 года Татьяна Бакальчук была единственным владельцем компании, но 31 декабря 2019 года она передала 1% супругу, и ее доля снизилась до 99%. Это связано с тем, что по российскому законодательству компания, имеющая в составе только одного участника, не имеет права создавать 100%-ые дочерние предприятия.

Кроме того, Бакальчук — богатейшая россиянка по версии Forbes. Ее состояние за год выросло на 1200% и составило $13 млрд. Она сместила с первого места вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова основательницу компании «Интеко» Елену Батурину. В марте 2021 года Бакальчук возглавила рейтинг self-made женщин России с оценкой состояния в $10,1 млрд.

Wildberries Татьяна Бакальчук
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