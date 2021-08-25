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18+
25.08.2021 в 09:20

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук выросло в 10 раз за год до $13 млрд

Она возглавила рейтинг богатейших женщин России

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes. Ее состояние за год выросло почти в 10 раз, до $13 млрд. На это повлиял рост оборота Wildberries, который за пандемию удвоился и достиг 437,2 млрд руб., и «сверхоптимистичное восприятие рынком результатов его прямого конкурента — Ozon». Год назад журнал оценивал состояние Бакальчук в $1,4 млрд.

Таким образом совокупное состояние участниц рейтинга выросло за год на $14 млрд, с $10,7 млрд до $25,3 млрд. Издание отмечает, что «благодаря удачной рыночной конъюнктуре» увеличились капиталы почти всех участниц списка.

В рейтинге появились сразу четыре новичка: Валентина Шнайдер, которая вместе с сыновьями владеет сетью «Светофор»; Лариса Прокопьева, которая также вместе с детьми контролирует группу «Эвалар»; Любовь Герасимова, владеющая 95% акций «Сусуманзолота»; Федосья Суханкина, контролирующая горнодобывающую компанию «Берелех».

Весь топ-25 богатейших женщин России выглядит следующим образом:

  1. Татьяна Бакальчук, 45 лет (Wildberries) — $13 млрд
  2. Елена Батурина, 58 лет (инвестиции) — $1,3 млрд
  3. Лидия Михайлова и семья, 63 года («Группа Черкизово») — $1,3 млрд
  4. Екатерина Федун, 32 года («Лукойл») — $900 млн
  5. Валентина Шнайдер и семья («Светофор») — $650 млн
  6. Ольга Белявцева, 51 год (инвестиции) — $600 млн
  7. Евгения Гурьева, 62 года («Фосагро») — $600 млн
  8. Татьяна Ковальчук («Согаз») — $600 млн
  9. Наталья Луценко, 59 лет (группа «Содружество») — $600 млн
  10. Елена Рыболовлева, 54 года (инвестиции) — $600 млн
  11. Лилия Ротенберг, 43 года («ТПС Недвижимость») — $550 млн
  12. Татьяна Кузнецова, 61 год («Новатэк») — $500 млн
  13. Людмила Коган, 56 лет (банк «Уралсиб») — $425 млн
  14. Наталия Опалева, 52 года (GV Gold) — $400 млн
  15. Полина Юмашева, 41 год (En+ Group) — $375 млн
  16. Светлана Борцова, 50 лет («Прогресс») — $350 млн
  17. Марина Седых, 61 год («Иркутская нефтяная компания») — $350 млн
  18. Любовь Хоба, 64 года («Лукойл») — $350 млн
  19. Гузелия Сафина, 66 лет (группа ТАИФ) — $325 млн
  20. Ирина Абрамович, 54 года (инвестиции) — $300 млн
  21. Лариса Белоброва, 56 лет (НБАМР) — $250 млн
  22. Любовь Герасимова, 63 года («Сусуманзолото») — $250 млн
  23. Екатерина Игнатова, 53 года (инвестиции) — $250 млн
  24. Лариса Прокопьева и семья, 70 лет («Эвалар») — $250 млн
  25. Федосья Суханкина, 70 лет («Колыманефтепродукт») — $250 млн

В марте 2021 года Бакальчук возглавила рейтинг self-made женщин России с оценкой состояния в $10,1 млрд. На втором месте оказалась частный инвестор Ольга Белявцева с $550 млн. Третье место заняла зампред правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн.

Wildberries Татьяна Бакальчук
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