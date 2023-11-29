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29.11.2023 в 06:10

Основатель СДЭК хочет продать свою долю в операторе

Сделкой интересуется X5 Group

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Леонид Гольдорт, основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК, хочет продать свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль. Другие акционеры не планируют продавать свои доли, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Интерес к сделке проявляли 15 контрагентов, отмечает собеседник, близкий к СДЭК. Так, в первом полугодии 2023 года переговоры вели «Совкомбанк», «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi. Сделкой также интересовались «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», а также конкурент компании «Деловые линии».

По данным другого источника, в течение последнего месяца активные переговоры о покупке ведёт сервис доставки 5post, который занимается логистикой через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Этой компанией владеет головная структура X5 Group. В X5 сообщили изданию, что рассматривают все возможности для развития, в том числе приобретение качественных активов, повышающих стоимость бизнеса.

Переговоры тормозит проблема с оценкой стоимости компании, знает собеседник издания. Например, «Совкомбанк» отказался от переговоров, так как счёл актив переоцененным. Диапазон оценок СДЭК в ходе due diligence «Совкомбанком», «Тинькофф банком», АФК «Система», Qiwi составил от 20 млрд до 25 млрд руб. «Дочка» X5 Group оценила компанию выше — в 30−35 млрд руб.

Ранее стало известно, что Анна Иоспа, возглавлявшая PR-направление логистического оператора СДЭК с 2019 года, а с начала 2023-го — направление международных проектов, покинула компанию. Она создала собственное агентство под названием «АПУМ».

СДЭК
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